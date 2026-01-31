[헤럴드경제=조용직 기자] 한국외국어대학교(HUFS)가 주최·주관하는 주니어 골프대회 ‘2026 HUFS 컵 인터내셔널 챔피언십’ 대회가 열린다.

HUFS 컵 대회 조직위는 이 대회 ‘스프링 시리즈’가 오는 3~5일 3일간 충남 태안의 솔라고 CC에서 개최된다고 31일 밝혔다.

선착순 모집된 만 13~18세 남녀 주니어골퍼 각각 60명씩, 총 120명이 3일간 54홀 노컷 스트로크 플레이 방식으로 경쟁한다. 참가선수들에게는 WAGR(세계 아마추어 골프 랭킹) 포인트를 부여한다.

조직위 측은 보도자료를 통해 “봄, 여름, 가을 시즌별 시리즈 체계를 구축해 주니어 선수들이 계절의 변화에 맞춰 성장할 수 있도록 했다”며 “올 11월 열릴 ‘폴 시리즈’는 매치플레이 방식으로 진행된다”고 밝혔다.

대회 참가 신청은 공식 홈페이지에서 접수한다. 조직위 관계자는 “아시아 엘리트 주니어골프의 출발점이 될 이번 대회를 통해 대한민국 골프의 미래들이 세계를 가로지르는 리더로 성장하길 기대한다”고 밝혔다.