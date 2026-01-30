복지부엔 전국 장애인거주시설 실태 전수조사 주문

[헤럴드경제=윤성현 기자] 김민석 국무총리가 30일 인천 강화도 중증장애인 시설 ‘색동원’에서 제기된 장애 여성 대상 성폭력 의혹과 관련해 신속하고 철저한 진상 규명을 지시했다.

김 총리는 이날 보고를 받은 뒤 “국무총리실을 중심으로 범부처 합동대응 태스크포스(TF)를 꾸려 사실관계를 빠짐없이 확인하라”고 긴급 지시했다. 아울러 피해자 보호와 구제에 만전을 기하고, 정책 사각지대를 보완할 대책도 마련하라고 강조했다.

TF는 국무총리실과 보건복지부, 경찰청, 지방자치단체 등이 참여한다. 김 총리는 특히 경찰청에 장애인 전문수사 인력과 외부 전문가가 참여하는 특별수사팀을 구성해 수사 역량을 집중하고 피해자 보호에도 소홀함이 없도록 하라고 주문했다.

또 보건복지부에는 관계기관과 함께 전국 장애인거주시설의 인권보호 등 관리 실태 전반을 전수조사하고 제도 개선 방안을 마련하라고 지시했다.

앞서 색동원에서는 시설장 A씨가 시설에 거주하던 중증 장애 여성 전원을 성폭력했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 착수했다.