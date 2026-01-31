경기 평택시 고덕동 소재 단독주택 2월 23일 4차 매각 기일…감정가 34% [영상=김율 PD]

[헤럴드경제=서정은 기자] ‘반도체 벨트’로 불리는 경기도 평택시 고덕동에서 21억원 짜리 단독주택이 7억원대까지 떨어졌다고 하는데요. 2023년 준공된 3층짜리 신축 주택으로 실거주용은 물론 임대 수익도 노려볼 수 있다고 합니다. 어떤 물건인지 헤럴드경제가 직접 눈으로 현장을 확인하고 왔습니다.

경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 이번 매물은 경기 평택시 고덕동 소재 토지와 건물이 매각되는 건입니다. 토지 면적은 239.9㎡(72.6평), 건물 면적은 총 423.2㎡(128.0평)입니다. 건물은 3개 층으로, 각 층마다 34평(113.9㎡)입니다. 옥상 다락방이 제시외 물건으로 포함돼 있습니다. 내부에는 승강기가 있습니다.

지난해 2월 25일 경매가 시작됐으며, 최초 감정가는 21억8445만원이었는데요. 10월, 11월, 12월 세 차례 유찰을 거쳐 오는 2월 23일 감정가의 34%인 7억4926만원에 경매가 시작됩니다.

인근에 삼성전자 평택캠퍼스가 차로 5분거리, 2킬로미터(km)에 인접해있습니다. 차량으로 15분 거리에 있는 SRT평택지제역을 통해서는 강남 수서역까지 40분대로 이동이 가능합니다.

권리관계도 깨끗하고, 도로 지분 소유에 대한 우려도 없다고 하는데요. 이 물건 이번엔 주인을 찾을 수 있을지 영상을 통해 확인해보겠습니다.