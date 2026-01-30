유튜브에 ‘세상 괴로운 먹방’ 영상 게재 “안 먹어봐도 아무 탈 없는 맛” 소신 발언

[헤럴드경제=한지숙 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 열풍에 대해 “이제 그만”이라고 말했다.

지난 29일 한혜진 유튜브채널에는 ‘세상 괴로운 먹방’이라는 제목으로 영상이 올라왔다.

영상에서 한혜진은 제작진이 준비한 각종 편의점 음식들을 맛본 뒤 한 줄 평가를 했다.

한혜진은 처음 맛보는 두쫀쿠를 앞에 두고 “겉이 초코 파우더라 이에 끼고 입술에 묻는다. 남자친구, 썸남 앞에서는 못먹는다”고 했다.

두쫀쿠 시식 후에는 5점 만점 중 3.5점을 매겼다. 이어 가격이 7000~8000원이라는 제작진 말에 깜짝 놀란 표정을 지었다.

한혜진은 “한 번 정도는 먹어볼 수 있지만 굳이 살면서 한 번도 안 먹어봐도 아무 탈 없는 맛”이라며 “촬영이 아니면 제 돈으로 자발적으로 사 먹을 일은 없었을 것 같다”고 냉정하게 평가했다.

그러면서 “먹는 과정이 깔끔하지 않다. 이런 디저트는 화제성으로 한 번 경험하는 정도가 맞다”고 덧붙였다.

그는 한 줄 평가에 “두쫀쿠, 두쫀쿠, 두쫀쿠, 이제 그만”이라고 달았다.