[헤럴드경제=임세준 기자] 헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 30일 오후 서울 종로구 서울경찰청에 피의자 신분으로 조사 받기 위해 출석하고 있다. 헤롤드 로저스 대표는 쿠팡 정보유출 사건을 셀프 조사해 증거를 인멸한 혐의를 받고 있다.


