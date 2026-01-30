해외 인허가·규제 애로 원스톱 지원 오유경 처장 “적극적 규제 서비스 제공” 업계 “글로벌 경쟁력 강화의 계기가 마련돼”

[헤럴드경제=최은지 기자] 식품의약품안전처와 한국제약바이오협회가 우리 제약·바이오 기업의 글로벌 시장 진출을 가로막는 규제 장벽을 허물기 위해 손을 잡았다. 국가별로 복잡한 인허가 제도를 분석하고 기업의 애로사항을 현장에서 밀착 지원하는 전담 기구가 본격 가동된다.

식약처는 30일 오전 서울 서초구 한국제약바이오협회에서 ‘의약품 수출규제지원 사무국’ 개소식을 개최하고 본격적인 업무에 돌입했다고 밝혔다.

수출규제지원 사무국은 국내 기업들이 해외 시장 진출 시 겪는 가장 큰 난관인 ‘국가별 규제 장벽’을 넘기 위해 신설된 민-관 협력 기구다. 사무국은 한국제약바이오협회 산하에 설치되며, 식약처가 운영 예산과 전담 인력을 지원하는 형태로 운영된다.

사무국의 주요 업무는 ▷국가별 허가제도 및 해외 인허가 사례 분석·제공 ▷수출 관련 규제 애로사항 상담 및 관리 ▷수출국 규제당국과의 소통 기회 마련 등이다. 기업이 규제 애로사항을 접수하면 전문가 검토를 거쳐 사무국이 직접 해결 방안을 제시하는 구조다.

이날 출범식에는 오유경 식약처장과 노연홍 한국제약바이오협회장을 비롯해 보령 김정균 대표 등 업계 관계자들이 참석해 사무국 출범을 축하했다.

오유경 처장은 “대한민국 의약품이 세계로 뻗어나갈 수 있도록 식약처만이 할 수 있는 규제 서비스를 적극 제공할 것”이라며 “사무국이 의약품 수출의 해결사가 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

노연홍 회장은 “사무국이 의약품 수출의 마중물 역할을 할 수 있도록 식약처와 긴밀히 협력하겠다”고 화답했다.

김정균 보령 대표 역시 “기업 입장에서 가장 절실한 분야의 정부 지원”이라며 “제약산업 글로벌 경쟁력 강화의 계기가 마련되어 뜻깊다”고 환영의 뜻을 밝혔다.

사무국의 수출 상담 서비스는 현재 한국제약바이오협회 홈페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 식약처는 향후 사무국을 통해 축적된 국가별 규제 정보를 통합 제공해 우리 기업의 신속한 글로벌 시장 진출을 뒷받침할 계획이다.