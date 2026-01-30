[헤럴드경제(광명)=박정규 기자]포스코이앤씨가 시행한 광명~서울 고속도로 건설공사 현장에서 폐수처리시설을 부적정하게 운영한 행위가 또다시 적발됐다.

30일 시에 따르면 지난 29일 경기도 기후환경관리과와 특별사법경찰단과 함께 광명~서울 고속도로 1공구 건설 현장을 합동 점검했다.

점검 결과 포스코이앤씨는 신고 폐수처리시설을 거치지 않고 오염수를 우회 유출하는 비정상 고압호스를 설치·운영한 것으로 확인됐다.

이는 ‘물환경보전법’ 제38조 제1항 제1호 위반 사항으로, 경기도는 포스코이앤씨 하청업체를 경찰에 고발하고 조업정지 10일의 행정처분을 내릴 예정이다.

이번 위반 사항은 지난 26일 목감천 광남1교(광명동 397-10 일원) 인근에서 갈색 오염수가 유입되고 있다는 시민 제보를 계기로 드러났다.

시는 즉시 현장 점검에 나서 최종 방류구 시료를 채취했다.오염도 검사 결과 부유물질(SS) 수치가 1천237.3mg/L로 나타나 배출허용기준인 80mg/L를 약 15배 이상 초과한 사실을 확인했다.

이에 따라 경기도는 개선명령 행정처분과 함께 ‘물환경보전법’ 제41조에 근거해 개선 완료일까지 초과배출부과금을 징수할 방침이다.

포스코이앤씨는 지난해 11월에도 미신고 폐수배출시설 운영이 적발돼 고발 및 행정처분을 받은 바 있다.

시는 단기간 내 유사 위반 행위가 반복된 점을 고려해 관련 법령에 따라 더욱 엄정하게 대응할 계획이다.

박승원 광명시장은 “환경 파괴 행위는 시민 안전과 직결되는 만큼 무관용 원칙으로 강력히 대응할 것”이라며 “동일한 위반 행위가 반복되는 것은 시의 환경 보호 의지를 무시하는 처사인 만큼, 경기도와 긴밀히 공조해 불법 행위를 뿌리 뽑고 시민 안전을 위해 끝까지 감시하겠다”고 밝혔다.