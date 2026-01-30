강릉에서 청년 대표 10인과 간담회

“청년 소외없이 도전·성장 도울 것”

류진 한국경제인협회 회장이 30일 강릉 라카이샌드파인 리조트에서 ‘퓨처리더스캠프’ 과정을 통해 선발된 청년 대표 10인을 초대해 간담회를 가졌다. [한국경제인협회 제공]
류진 한국경제인협회(한경협) 회장이 MZ세대 청년들을 만나 미래 세대의 재도약 프로그램을 중점 사업으로 추진하겠다고 말했다.

한경협은 30일 강원도 강릉 라카이샌드파인에서 ‘퓨처리더스캠프’ 과정을 통해 선발된 청년 대표 10인을 초대해 간담회를 가졌다. 대학생부터 취업준비생, 창업가, 군 장교, 부사관 등 다양한 배경을 가진 청년들이 참석했다.

이번 행사는 차세대 리더로 성장할 청년들의 생생한 목소리를 직접 듣고, 미래 세대를 위한 경제계의 역할을 모색하기 위해 마련됐다.

참석자들은 이날 ▷청년 취업의 구조적 어려움 ▷대기업·플랫폼과 연계한 창업·글로벌 진출 기회 확대 ▷군 복무 여건 및 사기 저하 ▷제도권 밖 청소년에 대한 관심 촉구 ▷경제계 차원의 사회적 역할 확대 등 다양한 의견을 나눴다.

취업준비생 김지원씨는 “구조적으로 취업이 갈수록 어려워지는 시대에 청년들이 실제 현장을 경험하고 역량을 쌓을 수 있도록 인턴십과 실무 연계 기회가 보다 확대되기를 바란다”고 말했다.

지방기업·중소기업 장기근속 청년을 대상으로 주택 우선공급 및 특별분양 제도를 도입하고, 전세·매매 자금에 대한 무이자·저금리 금융지원을 확대해달라는 건의도 나왔다.

부사관으로 재직 중인 김태연 씨는 “사병과 부사관 간 처우 격차로 인해 인력난과 군 내부 사기 저하가 우려된다”며 “군 복무의 가치를 높이고 사기를 진작할 수 있는 실질적인 지원 프로그램이 마련되길 기대한다”고 전했다.

교육봉사단, 서울런 멘토로 활동 중인 대학생 박경인씨는 “경제계가 소외계층 청소년과 학교 밖 청소년의 성장과 자립을 돕는 데 보다 적극적으로 나서주길 바란다”고 강조했다. 단순 금전적 지원을 넘어 교육, 훈련, 멘토링, 일경험 등 실질적인 ‘성장 사다리’ 구축이 필요하다는 의견이다.

류진 회장은 “학교 밖 청소년, 쉬었음 청년 등 정책 사각지대에 놓인 제도권 밖 고립된 미래 세대에 대한 재도약 및 사회 복귀 프로그램을 중점 사업으로 추진하겠다” 고 말했다.

또한 “경제계는 앞으로 청년들이 배경과 출발선에 관계없이, 누구도 소외되지 않고 도전하고 성장할 수 있는 기회와 지원을 제공하는 역할을 충실히 해나가겠다”고 덧붙였다. 김현일 기자


joze@heraldcorp.com