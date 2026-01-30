정승우 유중문화재단 이사장 인터뷰 선친 가르침 따라 사재 털어 후원 “법 전문가로 제도개선 기여하고파”

“후원 활동을 하면서 가장 보람을 느꼈을 때는 서초구청과 함께 청년작가 후원사업을 통해 발달장애 작가님들을 지원한 일입니다.”

정승우 유중문화재단 이사장은 대외적으로 잘 알려지진 않았지만, 오랜 기간 미술계를 묵묵히 후원해 온 버팀목이다. 2011년 모친과 함께 사재를 출연해 설립한 유중문화재단을 통해 다양한 후원 사업을 진행해 왔다.

그가 문화예술 후원 활동을 하게 된 것은 선친의 가르침에서 시작됐다. 정 이사장은 헤럴드경제와 인터뷰에서 “외증조부께서 이북에서 6·25 때 피난을 오셨는데, 어려운 시기에 힘들게 공부하는 학생들과 불타는 학교를 보시고 항상 교육과 더 나은 세대를 위한 고민을 하셨다”면서 “(선친께서) 어렸을 때부터 앞으로 우리나라가 많이 발전하면 문화예술 후원이 중요할 것 같다는 말씀을 많이 하셨다”고 말했다. 그는 이어 “어머니께서도 우리가 문화예술 후원이라는 좋은 일을 했으면 좋겠다고 하시며 내게 역할을 줘 조금씩 후원하게 됐다”고 밝혔다.

처음에는 예술가를 꿈꾸는 학생들에게 장학금을 주고, 유중아트센터를 직접 운영하면서 젊은 미술 작가나 클래식 연주가 등을 선발해 전시나 공연 기회를 제공하는 방식으로 출발했다. 하지만 이내 한계가 있다고 생각해 활동 반경을 넓혔다. 2017~2019년 문화체육관광부 미술진흥 중장기계획 태스크포스(TF) 위원과 문체부 미술 주간 조직위원, 한국판화사진진흥협회 회장으로 일했고, 2019년부터 대구사진비엔날레 육성 위원을 맡았다. 2022년부터는 국립현대미술관 문화재단 이사로 활동하고 있다.

“직접 후원을 해 보니 후원은 지속적, 반복적, 전문적으로 해야 하고 진짜 후원이 필요한 친구들은 많이 후원해줘야 효과가 있다고 느꼈다. 각자가 소소하게 하는 것으론 부족하더라. 국가 기관이나 더 큰 기업들에서 해 줘야 할 일 같았다. 국립현대미술관처럼 공신력 있는 국가 기관을 통해 기여하면 더 체계적으로 후원을 할 수 있을 것 같아 이사로 합류했고, 좋은 프로젝트에 후원금도 내고 사업도 돕는 방식으로 바꿨다.”

정 이사장은 국립현대미술관에서 기금 후원과 함께 연구 사업 등을 돕고 있다. 국립현대미술관 과천관에 설치된 백남준 작가의 ‘다다익선’ 재가동 프로젝트 관련 연구 성과를 해외에 발표하는 사업과 미술관의 주요 자료를 영문으로 번역해 해외에 배포하는 사업 등을 후원했다. 그는 “한정된 여력을 최대한 뜻깊게 쓰기 위해 국립현대미술관이라는 검증된 기관에서 추천해 준 사업에 참여하게 됐다”고 전했다.

고려대 법학과를 졸업하고 동 대학원에서 국제거래법 석사, 상법 박사 학위까지 취득한 법 전문가가 문화예술 후원을 하는 것이 일견 의아해 보일 수 있다. 하지만 문화예술 사업을 잘하려면 법을 잘 알아야 한다는 게 그의 설명이다. 정 이사장은 “국제거래법, 상법을 전공했는데 주로 국가 예술품 국제 무역에 대해 연구했고 문화재 관련 논문도 썼다”면서 “법대를 나와서 법조인이 되는 길만이 법학을 활용하는 게 아니다. 실질적으로 미술품의 국제 거래상 발생하는 모든 문제에 대해서 연구하고 관련 제도 개선에 기여를 하고 싶다”고 했다.

유중문화재단 자체적으로도 커피빈, 우리은행과 손잡고 신진 작가들의 작품을 전시하는 ‘아트월 프로젝트’를 진행 중이다. 이와 함께 직접 창작 스튜디오도 운영하는데, 이 스튜디오 출신 작가 중 주요 대학 미대 교수가 되거나 국내외 경매에서 작품이 활발히 매매되는 작가로 성장한 경우도 있었다.

정 이사장은 “대기업에 비하면 나는 개미(투자자)이지만 보람이 있어서 계속하고 있다”며 “가진 지식과 경험을 최대한 살려서 기여하고 싶다”고 말한다.

“문화예술 후원 사업은 마음만 먹으면 크게 어렵지 않다. 내 후원 활동이 사람들에게 ‘저 사람이 하면 나도 할 수 있겠다’라는 생각을 유발할 수 있다면 충분하다. ‘후원의 징검다리’로서 역할을 하고 싶다.” 김현경 기자