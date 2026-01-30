[헤럴드경제=나은정 기자] 축구 스타 데이비드 베컴과 아내 빅토리아 베컴이 장남 브루클린 베컴과의 갈등 속에서 며느리 니콜라 펠츠와의 결별을 화해 조건으로 내걸었다는 보도가 나왔다.

미 연예전문지 피플은 28일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 “베컴 부부가 더 큰 관심을 끌고 싶지 않아서 침묵을 지키고 있다”면서도 “이들은 아들을 진심으로 사랑하며 그를 잃을까 봐 두려워하고 있으며, 당장이라도 브루클린을 다시 받아들일 것”이라고 전했다.

그러나 또 다른 소식통에 따르면 베컴 부부가 아들과의 관계를 회복하는 데에는 한 가지 조건이 달렸다. 바로 며느리 니콜라가 이들 가족의 관계에서 빠져야 한다는 것. 한 관계자는 “베컴 부부는 ‘니콜라가 가족 문제로부터 물러나지 않으면 화해할 생각이 없다”며 “하지만 브루클린은 그 조건을 받아들이지 않을 것이다. 브루클린은 지난 3년 동안 아내로부터 평생 부모에게 받은 것보다 더 큰 지지를 받았다고 생각한다”고 덧붙였다.

베컴 부부와 장남의 갈등은 브루클린이 지난 19일 자신의 소셜미디어(SNS)에 장문의 폭로 글을 올리며 수면 위로 드러났다. 그는 부모가 2022년 자신의 결혼 전후로 아내 니콜라와의 관계를 끊임없이 망치려 했다며 “아내는 가족으로부터 지속적으로 무시를 받아왔다”고 주장했다. 이어 “가족이 하나로 뭉치기 위해 노력했지만 더는 견딜 수 없었다”며 사실상 절연을 선언했다.

브루클린은 특히 부모가 결혼식 과정에서 약속했던 웨딩드레스 제작을 일방적으로 취소했고, 이름 사용 권리와 관련된 계약서 서명을 강요했다고 주장했다. 또한 “니콜라를 초대하지 않는다는 조건하에 가족 만남을 제안받은 적도 있다”며 당시 큰 모욕감을 느꼈다고 밝혔다. 그는 “아내가 나를 통제한다는 말은 사실과 정반대”라며 “나는 평생 부모에게 통제당했고, 그로 인해 극심한 불안 속에서 자랐다”고 토로했다.

브루클린의 아내 니콜라는년 미국 억만장자 투자자인 넬슨 펠츠의 딸로, 배우 겸 모델로 활동해 왔다. 2022년 브루클린과 결혼 이후 빅토리아 베컴과 고부 갈등설이 지속적으로 제기돼 왔으나, 가족 불화가 공개적으로 언급된 것은 이번이 처음이다.