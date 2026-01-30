특강에 직원들 높은 관심

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 RE100반도체 국가산업단지 유치를 미래 핵심 전략으로 삼고 행정 내부의 전문성과 실행력 강화를 위한 준비에 속도를 내고 있다.

순천시는 29일 혁신농업인센터에서 공무원 200여 명이 참석한 가운데 반도체 전문가 초청 특강을 개최했다.

이번 특강은 반도체 산업 전반에 대한 이해도를 높이고, RE100 반도체 산단 유치를 체계적으로 추진하기 위한 행정 역량 강화 차원에서 마련됐다.

시는 최근 반도체 산단 유치를 전담할 조직과 TF를 가동하며 전략 수립과 부서 간 협업체계를 강화하고 있다.

반도체 산업은 전력·용수·인프라 등 복합적인 행정 대응이 필요한 분야로, 실무자의 이해와 전문성이 유치 성패를 좌우한다는 판단이다.

이날 강연에는 삼성전자 반도체 부문에서 20여 년간 근무한 김용현 전 수석 엔지니어가 강사로 나서 반도체 산업 구조와 글로벌 동향, RE100 반도체 산단의 필요성과 지자체의 역할 등을 설명했다.

순천시는 이번 특강을 계기로 보다 실효성 있는 전략을 구체화하고 국가전략산업 유치에 적극 나설 방침이다.