[헤럴드경제=김진 기자] 샘표가 장류업계 최초로 ‘글로벌 해썹(Global HACCP)’ 인증을 획득했다.

샘표는 고추장과 된장, 쌈장 등을 생산하는 영동공장이 글로벌 HACCP 인증을 받았다고 30일 밝혔다. 고추장 유형을 생산하는 사업장 가운데 1호이자 장류업계 최초다.

글로벌 HACCP은 식품의약품안전처가 국내외 식품 제조 환경 및 기준 변화 등에 발맞춰 지난해 8월 도입한 식품안전관리 제도다. 국제식품규격위원회(CODEX)의 최신 지침과 국제식품안전협회(GFSI) 인증 기준 등을 반영해 152개 항목을 평가한다.

샘표는 1946년 창립 이래 ‘내 가족이 먹지 못하는 것은 절대 만들지도 팔지도 않는다’는 창업주의 신념을 지키며 식품 안전과 품질 경영에 있어 늘 한발 앞서 나갔다.

샘표는 앞서 2002년 간장, 된장, 고추장 전 품목에 대해 HACCP 인증을 획득했다. 2011년 SQF(국제적 식품안전 및 품질 경영시스템) 인증을 받은 것도 업계 최초다. 특히 샘표 영동공장은 ‘조선고추장’과 ‘토장’ 등 프리미엄 장류를 생산하는 핵심 사업장이다. 2014년 아시아 최초로 ‘SQFI(Safe Quality Food Institute) 올해의 제조업체’에 선정되기도 했다.

샘표 관계자는 “앞으로도 K-장맛의 글로벌 경쟁력을 높이며 우리맛으로 세계인을 즐겁게 하겠다”고 말했다.