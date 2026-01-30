세계 최초 국경 간 CCS 프로젝트 투입

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대 조선 부문 중간지주회사 HD한국조선해양이 세계 최대 규모의 중압 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선을 수주했다.

30일 HD한국조선해양은 일본 해운사 MOL로부터 1만2000㎥급 액화이산화탄소 운반선 2척에 대한 건조계약을 체결했다고 밝혔다. 해당 선박은 길이 150m, 너비 28m, 높이 15m 규모로, 2029년 하반기까지 순차적으로 선주사에 인도할 예정이다.

HD한국조선해양은 앞서 지난 2023~2024년 총 4척의 액화이산화탄소 운반선을 수주해 올해 첫 선박을 인도했다.

이번에 수주한 선박은 액화이산화탄소뿐만 아니라 액화석유가스(LPG)도 안정적으로 운반할 수 있는 다목적 선박이다. 친환경 LNG 이중연료 추진 엔진을 탑재해 운항 중 오염물질 배출을 줄였고, 북해 등 극지 환경에서도 안정적으로 운항할 수 있도록 내빙(Ice Class) 설계 기술을 적용했다. 아울러 선수·선미 추진기를 장착해 항만 접안 및 이안 시 조종 성능을 강화했다.

이 선박들은 향후 쉘(Shell), 토탈에너지(Total Energy), 에퀴노르(Equinor)가 공동으로 설립한 ‘노던라이츠 합작회사(Northern Lights JV)’가 운영하는 탄소포집저장(CCS) 프로젝트에 투입될 예정이다. 유럽 내에서 포집된 이산화탄소를 노르웨이 터미널로 운송한 뒤 북해 해저 지층에 저장하는 세계 최초의 국경 간 상업 CCS 서비스다.

HD한국조선해양 관계자는 “시장 확대가 기대되는 액화이산화탄소 운반선 분야에서 저압·중압 저장 기술을 모두 확보해 고객 요구에 적극 대응하며 수주를 이어가고 있다”며 “조선업계 내 최고의 기술과 건조 경험을 바탕으로 고품질 선박을 성공적으로 건조해 글로벌 탈탄소 흐름에 기여하겠다”고 밝혔다.