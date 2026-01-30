침대 구매 시 웰크론 고급 침구세트 증정

[헤럴드경제=강문규 기자] 에이스침대가 3월 15일까지 ‘더드림페어(THE DREAM FAIR)’ 프로모션을 오는 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 호텔에서 경험하던 수면 환경을 집에서도 구현하려는 ‘호텔 라이크 홈(Hotel-like Home)’ 트렌드가 확산되면서, 편안함과 휴식감을 높인 고급 침구류에 대한 관심도 함께 높아지는 분위기에서 이뤄진다.

에이스침대는 이사·혼수철을 맞아 새로운 침실 인테리어를 준비하는 고객들이 침대 선택부터 침구 구성까지 보다 완성도 있게 준비할 수 있도록 이번 행사를 마련했다. 행사 기간 동안 아울렛 매장을 포함한 전국 에이스침대 매장에서 침대 구매 시 금액대에 따라 고급 침구 세트를 증정한다.

먼저 에이스침대 대리점에서 370만 원, 백화점에서 400만 원 이상 구매 시 ‘웰크론 차렵이불세트(Q/K)’를 제공한다. 해당 차렵이불세트는 100% 폴리에스터 소재의 솜을 얇고 촘촘하게 넣어 가볍고 부드러운 사용감을 갖췄으며, 적당한 두께감으로 사계절 내내 활용하기 좋다.

또 대리점에서 640만 원, 백화점에서 670만 원 이상 구매 고객에게는 ‘웰크론 호텔베딩세트(Q/K)’를 선물로 제공한다. 100% 폴리에스터 솜 내장재와 100% 면 소재 커버로 구성됐으며, 60수 원사로 촘촘하게 짠 원단을 사용해 한층 부드럽고 포근한 촉감을 느낄 수 있다. 모던한 디자인으로 침실을 보다 고급스러운 분위기로 연출하는 것이 특징이다.

에이스침대 관계자는 “더드림페어는 고객들의 성원에 보답하기 위해 매년 정기적으로 진행하는 브랜드 대표 행사”라며 “침대 구매를 고려하고 있다면 이번 프로모션을 통해 풍성한 혜택을 경험해보시기 바란다”고 말했다.