세계 최초 직류 배전 시스템 적용 ‘천안 DC 팩토리’ 공개

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS일렉트릭이 북미 최대 송배전 전시회 ‘디스트리뷰테크(DISTRIBUTECH) 2026’에서 현지 특화 송배전 솔루션을 선보인다고 30일 밝혔다.

현지시간 2월 3일부터 5일까지 사흘간 미국 샌디에이고 컨벤션에서 열리는 이번 행사에는 전 세계 94개국에서 ABB, 지멘스, GE버노바 등 700여 개의 글로벌 에너지·전력 기업이 참가한다.

LS일렉트릭은 데이터센터 맞춤형 직류 전력기기, UL 인증 배전 솔루션, 초고압 변압기 등 북미 시장에 특화된 솔루션을 선보일 계획이다. 특히, 인공지능(AI) 데이터센터향 직류 전력기기와 에너지관리 플랫폼을 전면에 내세워 차세대 데이터센터 전력 솔루션을 집중 홍보한다.

최근 전력 변환 단계를 줄여 효율을 높이는 직류 배전 시스템이 대안으로 떠오르고 있는만큼, LS일렉트릭은 직류 생태계에 필요한 전력기기 포트폴리오를 한눈에 볼 수 있도록 전시 공간을 마련했다. 이와 함께 전 세계 최초로 직류 배전 시스템을 제조 공장에 실제 구축한 자사 천안 사업장 DC 팩토리 사례도 소개한다.

북미 진출에 필수인 UL 인증을 획득한 배전반 전략 제품도 전시한다. LS일렉트릭은 북미 진출을 위해 국내 중전기업 최초로 2014년부터 UL 인증을 확보하기 시작해 현재까지 300여 건의 국내 최다 UL 인증을 취득했다.

LS일렉트릭은 이번 전시회에서 전략 제품을 대거 전시함으로써 북미 배전 시장에서 지위를 공고히 한다는 전략이다. 북미 전력 시장은 현재 노후 송전 인프라 교체로 인한 ‘초고압 호황’을 맞은 데 이어, 향후 그보다 더 큰 ‘배전 호황’이 올 것으로 예상된다. 북미 배전 시장은 초고압 변압기 시장의 6배 규모로 전망된다.

LS일렉트릭 관계자는 “빅테크를 중심으로 하이엔드 제품에 대한 수요가 커지고 있는 북미 시장에 직류 기반의 고효율 배전 시스템을 공개해 잠재 고객들의 이목을 집중시킬 수 있을 것”이라며 “이번 전시를 통해 압도적인 납기 경쟁력은 물론 확고한 기술 신뢰성을 각인시켜 본격적인 사업 확대의 계기로 삼겠다”고 말했다.