[헤럴드경제=박혜림 기자] 애플이 플래그십 스마트폰 ‘아이폰17’ 시리즈의 폭발적인 인기에 힘입어 사상 최대 분기 실적을 갈아치웠다. 시장의 예상치를 뛰어넘는 200조원의 매출을 올렸다.

애플은 29일(현지시간) 회계연도 1분기(작년 10∼12월) 매출이 전년 대비 16% 증가한 1437억6000달러(약 206조원)를 기록했다고 공시했다.

이는 시장 전망치였던 1384억8000만 달러를 상회하는 성적으로, 종전 최고 기록인 직전 분기 매출(1025억 달러)도 크게 웃도는 수치다.

이번 실적의 일등 공신은 아이폰이었다. 아이폰 매출은 지난해 같은 기간보다 23.3% 급증한 852억6900만 달러를 기록하며 역대 최고액을 경신했다. 애플은 지난해 9월 출시된 아이폰 17 시리즈가 전례 없는 수요를 일으키며 성장을 견인했다고 설명했다. 주당순이익(EPS) 역시 2.84달러로 전년 대비 19% 늘어나며 시장 전망치를 상회했다.

실적 호조와 함께 애플은 글로벌 스마트폰 시장의 주도권도 되찾아왔다. 이날 시장조사기관 옴디아는 애플이 지난해 전 세계에서 2억4060만 대의 스마트폰을 판매해, 2억3910만 대를 기록한 삼성전자를 제치고 판매량 1위에 올랐다고 발표했다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “아이폰은 모든 지역에서 사상 최고 실적을 세웠으며, 전 세계 활성화 기기 수는 25억 대를 돌파했다”고 말했다.

아이패드와 맥 매출액은 각각 85억9500만 달러와 83억8600만 달러를 기록했다.

애플워치 등 착용형 기기와 홈·액세서리 부문 매출액은 114억9300만 달러를 기록해 시장 예측치인 120억4000만 달러를 밑돌았다.

애플뮤직과 애플TV 등 서비스 매출액은 300억1300만 달러로 시장 기대보다 약 6000만 달러 낮았지만, 지난해 같은 기간과 견주면 13.9% 성장했다.