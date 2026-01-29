공공기관운영위원회…“공공기관, 국민경제 든든한 버팀목”

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 “공공기관 유사·중복 기능을 조정하고 운영상 문제가 누적된 기관의 경영을 정상화하는 등 군살은 제거하고 국민 서비스 만족도를 개선하는 기능개혁을 추진하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오후 정부서울청사에서 주재한 ‘2026년 제1회 공공기관운영위원회’ 모두발언에서 “공공기관은 국민경제의 든든한 버팀목으로서 국가 각 분야에서 핵심적인 역할을 담당하고 있다”며 이같이 말했다.

회의에서는 총 342개 기관이 공공기관으로 지정됐다. 금융감독원의 공공기관 지정은 유보됐다.

상장 공기업의 특성을 반영한 별도 평가지표 마련, 경영평가 산재예방 배점 상향조정, 비정규직 근로자 처우개선 추진 등 지난해 공공부문 정책들을 소개했다.

그러면서 “올해는 그간 추진해온 공공기관 개혁 과제들이 대한민국 경제 대도약과 초혁신경제 구현에 필요한 구체적이고 실질적인 성과를 내야 할 시점”이라고 강조했다.

이와 함께 “생산성 향상과 안전관리 분야를 중심으로 공공기관의 인공지능(AI) 활용 및 투자를 본격 추진하고 민간이 주도하는 AI 시장 창출에 기여해 경제활력 제고에 앞장서도록 하겠다”고 덧붙였다.

한편, 구 부총리는 이날까지 사흘간 진행된 ‘공공기관 채용정보박람회’에서 채용열기와 구직 절실함을 체감했다면서 올해 역대 최대 규모의 채용을 진행한다고 밝혔다.

그는 “공공기관 정규직 신규 채용 규모를 전년 대비 4000명 늘어난 2만8000명으로 확대하고, 청년인턴 채용을 3000명 증가한 2만4000명으로 확대한다”며 “양질의 청년 일자리를 제공하는 데 공공기관이 실질적으로 기여하도록 하겠다”고 설명했다.