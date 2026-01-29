“2시간마다 30분씩 살균 유해물질 99.9% 제거”

청호나이스가 위생관리기능과 용량을 강화한 2026년형 ‘냉온정수기 450-L’(사진)을 선보였다.

450-L은 자외선(UV) 2중 살균시스템을 적용해 냉∙정수 탱크를 2시간마다 30분씩 살균해 유해물질을 99.9% 제거해 안심하고 사용할 수 있는 위생환경을 제공한다. 4단계 RO(역삼투) 필터시스템을 탑재해 나도필터 대비 2000배 더 촘촘한 0.0001㎛ 기공의 역삼투 멤브레인필터로 중금속을 비롯한 44개의 유해물질을 효과적으로 걸러낸다고 청호 측은 소개했다.

가로폭 255mm의 슬림 디자인으로 공간활용도를 높였으며, 기존 제품 대비 4% 확대된 총용량 6.2ℓ를 제공해 4~5인 가정은 물론 소규모 사업장에서도 사용이 적합하다고 했다. 또한 취수구 높이를 231mm로 높여 텀블러나 대용량 물통도 편리하게 사용할 수 있게 했다.

이밖에 안전을 고려한 온수 안심버튼을 적용해 취수 시 화상위험을 예방한다고. 분리형 선반구조로 간편한 세척이 가능해 위생관리에 용이하다.

청호나이스 관계자는 “위생과 안전 등 실사용에 필요한 핵심요소를 갖춘 제품”이라며 “합리적 가격을 원하는 이들에게 좋은 선택이 될 것”이라 했다.