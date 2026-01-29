국제본부 확대…통상환경 급변 대응 일자리TF 신설, 청년 일자리 문제 해결

[헤럴드경제=김현일 기자] 한국경제인협회(이하 한경협)가 인공지능(AI) 등 신성장 산업의 발전 전략을 수립할 ‘성장전략실’을 신설했다. 급변하는 통상 질서에 대응하기 위해 국제본부 산하 팀도 확대 개편했다.

한경협은 2026년을 ‘뉴 K-인더스트리 도약의 원년’으로 삼고 이 같은 내용의 조직개편을 단행한다고 29일 밝혔다. 이번 개편은 다음달 1일부터 시행한다.

이번에 신설된 ‘성장전략실’은 AI, 첨단제조, 디지털 전환 등 한국 경제의 새로운 성장 축이 될 ‘뉴 K-인더스트리’ 사업을 담당한다. 신성장 전략 로드맵 수립, 주력산업 경쟁력 강화 방안 마련 등을 통해 혁신과 미래 성장동력 확충에 기여할 계획이다. 초대 성장전략실장은 권혁민 홍보실장이 맡는다.

글로벌 통상환경 변화에 대응하기 위해 국제본부 산하 팀을 기존 2개에서 3개로 늘렸다. 미국·일본 등 주요국과의 전략적 파트너십을 보다 강화하고, 동시에 유럽·아프리카 등 신흥시장과의 협력도 넓혀 글로벌 통상환경 변화에 대한 대응력을 높인다는 전략이다.

청년 일자리 문제 해결을 위해 일자리 TF도 신설했다. 20·30대 쉬었음 청년이 71만명에 달하는 상황에서 한경협은 일자리 TF를 통해 채용박람회 등을 열고 청년 일자리 확대를 위한 정책 연구 및 제안을 강화해 청년 고용 확대를 뒷받침할 방침이다.

한경협은 “2026년은 한국경제의 체질을 바꾸고 새로운 성장 방정식을 제시하는 대전환의 원년”이라며 “사업보국의 정신으로 국민·기업·정부와 함께 경제 재도약에 나서겠다”고 밝혔다.

한편, 이상윤 기획운영총괄(상무)을 전무로, 김주태 기획혁신본부장(수석)을 상무로 승진하는 인사도 단행했다.