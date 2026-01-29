미 현지 교배료 3만달러…국내선 무상

[헤럴드경제=조용직 기자] 명마 ‘닉스고(Knicks Go)’가 지난 23일 한국마사회(회장 정기환) 제주목장에 도착했다. 닉스고는 내달 중순부터 말 농가 교배 지원에 투입된다.

닉스고는 한국마사회가 자체 개발한 유전능력 평가 기술인 ‘케이닉스(K-Nicks)’ 시스템을 통해 선발된 말로, 경매 당시부터 그 잠재력을 확인해 도입한 말이다. 이후 닉스고는 브리더스컵 클래식(G1)과 페가수스 월드컵(G1) 등 세계 최고 권위의 경주를 연이어 제패하며 글로벌 챔피언에 등극했다.

특히 2021년에는 미국 ‘이클립스 어워드 올해의 말’과 ‘론진 세계 최고 경주마’ 타이틀을 동시에 거머쥐며 명실상부한 세계 최강임을 입증했다. 이제는 제주에서 씨수말로 한국 경마의 새로운 역사를 이어가게 된다.

미국에서 씨수말 활동 당시 닉스고의 현지 최고 교배료는 3만달러(약 4500만원)였다. 한국마사회는 국내 생산농가 지원을 위해 금년도 교배를 전액 무상으로 진행하기로 했다. 올해 교배 예정 두수는 총 130두이며, 교배는 2월 중순부터 본격 시작된다. 이로서 우수 혈통을 보다 많은 생산농가가 부담 없이 활용할 수 있게 됐으며, 국내 말산업에 새로운 활력과 기회를 제공할 것으로 기대된다.

닉스고는 혈통적으로도 스피드와 지구력을 겸비한 더트(모래주로) 최정상급 계보를 이어받아 국내 경주 환경과의 적합성이 매우 높다는 평가다. 한국마사회는 교배 지원을 통해 우수한 혈통의 확산을 촉진하고, 장기적으로는 국산마의 경쟁력 강화와 경주마수출을 통한 농가 소득 확대라는 선순환으로 이어질 것으로 보고 있다.

한국마사회 관계자는 “세계가 주목하는 명마 닉스고의 혈통을 국내 농가에 무상으로 보급함으로써 한국 경마의 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라며, “앞으로도 국내 말산업의 질적 성장을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.