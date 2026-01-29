[헤럴드경제=양대근 기자] 경기도지사 출마를 선언한 김병주 의원(더불어민주당, 남양주시을)이 10년째 제자리걸음인 수원 군공항 이전 문제를 경기도를 넘어선 ‘판 깨기’ 전략으로 돌파구를 찾는다고 밝혔다.

김 의원은 29일 수원 제10전투비행단을 전격 방문했다. 이날 현장에서 기존의 화성시 이전 논의를 넘어 ‘경기도 외 지역까지 후보군 확대’라는 파격적인 카드를 꺼내 들며, 교착 상태에 빠진 군공항 이전 사업의 패러다임을 완전히 바꾸겠다는 강력한 의지를 천명했다.

김 의원은 군 공항 이전 추진 경과를 보고받는 자리에서 “2013년 특별법 제정 이후 10년이 넘는 시간 동안 100회가 넘는 협의체를 운영했음에도 불구하고 논의가 답보 상태에 머물러 있는 현실이 안타깝다.”며, “화성시의 미래 가치 훼손에 대한 우려와 매향리 사격장의 상처를 깊이 이해하며, 이전 문제를 해소할 근본적인 대책이 선행되어야 한다”고 강조했다.

이날 방문에서 김 의원은 “군공항 이전 문제는 이제 경기도 내 특정 지역 간의 소모적 갈등을 넘어, 경기도 이외의 지역까지 후보군에 포함하여 폭넓게 논의해야 한다”고 주장했다.

또한 “경기도 내에서만 해법을 찾으려다 보니 갈등의 골만 깊어지고 있다”며 “국가 안보라는 대전제 아래, 인센티브 체계와 지역 발전 모델을 전면 재검토하여 경기도 외 지역까지 포함하는 ‘오픈 플랫폼’ 형태의 논의가 이루어진다면 새로운 돌파구를 찾을 수 있을 것”이라는 기존 방식의 틀을 깨는 새로운 대안을 제시했다.

브리핑 이후 김 의원은 비상대기실을 방문했다. 24시간 철통같은 경계 태세를 유지하고 있는 장병들을 격려하는 자리에서 “안보의 최전선에서 헌신하는 장병들이 오직 임무에만 전념할 수 있는 환경을 만드는 것이 정치의 본령”이라며 “장병들의 처우 개선과 부대 운영의 효율성을 위해서라도 이전 문제는 반드시 해결해야 할 과제”라고 말했다.

김 의원은 “수원의 소음 피해와 화성의 발전적 가치, 그리고 공군의 작전 효율성이라는 세 가지 가치가 공존할 수 있는 ‘제3의 길’을 반드시 찾겠다”며 “경기도지사가 되어 일방적인 밀어붙이기가 아닌, 진정성 있는 따뜻한 소통과 과감한 발상의 전환을 통해 10년 묵은 갈등의 실타래를 반드시 풀겠다”는 의지를 강력하게 피력했다.