전통 의복·소반·나전함 등 전승공예품 250여 점 전시

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청은 산하 기관인 국가유산진흥원, 신세계와 함께 오는 2월 6~22일까지 신세계백화점 본점 더 헤리티지 뮤지엄에서 전승공예품 설날 특별전 ‘길상만물(吉祥萬物)-전승공예가 전하는 상서로운 조형과 미학’을 개최한다.

음력 설을 맞아 전통공예품에 담긴 ‘길상(吉祥, 운수가 좋을 조짐)’을 주제로 열리는 이번 전시는 서울시 유형문화유산인 옛 제일은행 본점을 새 단장해 재개관한 신세계 본점 더 헤리티지에서 개최돼 의미를 더한다. 과거 경제의 중심이었던 장소에서 전통공예로 오늘의 삶을 돌아보며 역사와 현재, 물질과 정신을 잇는다.

전시 감독은 2023~2025년 청주공예비엔날레 예술감독을 역임한 강재영 맹그로브아트웍스 대표가 맡았다.

전시는 수복강녕, 의, 식, 주 4개의 주제로 구성된다. 국가무형유산 전통기술이 담긴 작품뿐만 아니라, 국가유산청이 국가무형유산 전승자들과 현대 디자이너들의 협업 기회를 마련해 현대적이고 대중적인 전승공예품을 제작하도록 지원한 ‘전승공예품 디자인 협업 지원 사업’ 개발 작품까지 총 130여 종 250여 점의 작품을 만날 수 있다.

‘수복강녕을 누리다’에서는 수복강녕의 염원을 담아 방패연, 병풍, 침구, 달항아리 등을 활용하여 겨울의 계절감과 따뜻한 실내를 표현한 연출 무대를 선보인다.

‘의(衣)_상서로움을 입다’에서는 십장생이 담긴 꽃신, 전통 의복, 장신구 등 삶과 가장 가까운 자리에서 좋은 기운을 불러들이는 매개체로서 공예품을 전시한다.

‘식(食)_충원과 풍요를 나누다’에서는 소반, 수저집, 화각 다과함 등에 담긴 길상을 통해 복을 기원하는 우리 식문화를 상징적으로 조명한다.

‘주(住)_집과 공간에 복이 머물다’에서는 가족의 평안을 기원하는 선조들의 마음을 담은 목가구, 화각 의자, 촛대, 나전함 등의 전승공예품을 볼 수 있다.

아울러 전승공예품 디자인 협업 지원 사업을 통해 개발된 기존 상품을 새롭게 재해석한 ‘전승공예품 디자인 협업 리매칭’ 작품도 함께 전시한다. 전시 작품 중 일부는 정보 무늬(QR코드)를 통해 온라인으로 구매할 수 있도록 할 예정이다.