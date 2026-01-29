상생·협력 금융신상품 선정·포상 우수기관에 신한은행·한화손보·국민카드 이찬진, 소비자 중심 조직문화 내재화 당부

[헤럴드경제=김은희 기자] 신한은행과 KB국민은행, KB손해보험, 메트라이프생명보험이 출시한 금융상품이 금융감독원의 제7호 상생·협력 금융신상품 우수사례로 선정됐다.

금감원은 29일 소상공인 등 취약계층 금융 부담을 낮추고 전통시장·고위험 직군의 금융 접근성을 높인 4개 상품을 우수사례로 선정해 포상했다고 밝혔다.

우선 신한은행의 ‘땡겨요 이차보전 대출’은 지자체·지역신용보증재단과 협력해 배달 애플리케이션인 땡겨요 입점 상인을 대상으로 취급하는 이차보전 보증서 대출이다. 신한은행의 46억원 규모 보증재원 출연과 지자체의 이차보전(대출금액의 1~4% 수준) 등을 통해 소상공인의 금리 부담을 덜어 줬다.

국민은행은 신용대출 채무조정상품 4종의 신규 금리를 연 13%에서 9.5%로 최대 3.5%포인트 낮춰 경제적 어려움을 겪는 개인과 개인사업자의 대출상환 부담을 완화했다.

KB손보의 ‘전통시장 날씨피해 보상보험’은 강수량, 기온 등 날씨지수가 일정 기준에 도달할 때 보험금을 지급하는 상품이다. 이는 전통시장 대상 최초의 지수형 단체보험으로 손해 증빙 없이 보험금을 청구할 수 있어 소비자 편의성을 높였다는 평가를 받았다.

메트라이프생명이 선보인 ‘무배당 고마워요 소방관보험’은 소방 업무 중 발생할 수 있는 재해위험을 보장하는 소방관 전용 보험이다. 가입·심사 절차를 간소화해 보장 사각지대를 해소하고 건당 1만원의 암 투병 소방관을 위한 기부를 통해 상생·협력을 강화했다.

이날 금감원은 지난해 우수사례(5·6호) 중 소비자 효익, 판매실적 등이 우수한 신한은행, 한화손해보험, KB국민카드 등 3사를 상생·협력 증진 우수기관으로 선정했다. 업무 공헌도가 높은 국민은행 기업상품부 소속 직원 1인도 상생·협력 증진 우수직원으로 포상했다.

이찬진 금감원장은 금융 접근성을 높이고 금융 부담을 낮춘 신상품을 평가하며 “금융회사와 금융소비자는 더불어 나아가는 동반자의 관계다. 금융권 스스로 상품 설계와 개발 단계에서부터 금융소비자 중심의 조직문화를 내재화해달라”고 당부했다.