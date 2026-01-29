[헤럴드경제=나은정 기자] ‘사교육의 메카’로 여겨지는 서울 강남구 대치동 학원가에 때아닌 캠핑카가 등장해 논란이 일고 있다.

28일 여러 온라인 커뮤니티에는 “대치 라이드의 끝판왕을 봤다”는 글과 함께 대치동 학원 건물 앞 대로변에 대형 캠핑카가 세워진 사진이 공유됐다. 글쓴이는 해당 캠핑카가 대치동 은마사거리 인근 학원가 도로변에 장시간 주차돼 있었다는 목격담을 전했다.

서초·송파 학부모 커뮤니티에서는 “안에서 쉴 수도 있고 밥도 먹을 수 있으니 캠핑카를 빌려 학원을 다니는 것 같다”는 추측과 함께, “공강 시간이 있으면 (애들) 낮잠도 재우고 단속이 나오면 한 바퀴 돌고 온다더라”, “곧 대치동이 캠핑카로 꽉 찰 것 같다” 등 우려의 목소리도 잇달아 나왔다.

학원가에 따르면 최근 일부 학부모들이 자녀를 위해 캠핑카를 대여한 뒤 수업 대기나 휴식 공간으로 활용하는 사례가 적지 않다는 전언이다. 겨울 방학을 맞아 학원 특강을 들으러 다니는 자녀들이 수업 중간중간 밥을 먹거나 쉴 만한 공간이 마땅치 않자 아예 캠핑카를 빌려 대기 장소로 쓴다는 것이다.

실제로 대치동 인근에선 방학 특강 수요가 몰리는 시기에 임대료가 더 오르고, 단기 임대를 찾는 것 자체가 쉽지 않다는 점이 학부모들에게는 부담으로 작용한다. 이에 캠핑카를 대체 수단으로 선택하고 있는 것으로 풀이된다.

다만 캠핑카 같은 승합차들의 불법 주정차나 이로 인한 교통 혼잡은 해결해야 할 문제다. 누리꾼들은 “안 그래도 라이드 차량들 때문에 막히는 곳인데 캠핑카를 타고 오다니 이기적이다”, “공공질서를 의도적으로 해치고 있다”, “애들도 불쌍하고 학부모들도 못할 짓이다”, “슬픈 현실” 등 씁쓸함을 드러냈다.