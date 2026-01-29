진창하 한양대 교수, 학회장 취임 본지 김수한 기자 남북주택위원장

한국주택학회(회장 진창하 한양대 교수·사진)는 2026년 한 해 동안 학회를 이끌어갈 신임 회장단 구성을 완료하고 본격적인 활동에 돌입한다고 29일 밝혔다. 이번 회장단은 학회의 연속성과 전문성을 강화하는 한편, 주택시장 환경 변화에 대응하기 위한 신규 위원회를 신설해 조직 역량을 한층 확대했다.

2026년 회장단에는 ▷편집위원회(진장익 교수, 중앙대) ▷운영위원회(박순만 교수, 명지대) ▷학술위원회(박천규 박사, 국토연구원) ▷대외교류위원회(김지환 교수, 한양대) ▷산학협력위원회(이영호 박사, 우리은행) ▷주거복지위원회( 조승연 박사, LHRI) ▷주택금융경제위원회(강승범 교수, 연세대) ▷국제교류위원회 전재식 교수, 건국대) ▷프롭테크&빅데이터연구소(정은상 박사, NAI Korea 대표) ▷신진학자위원회(우아영 교수, 한양대) ▷지방균형발전위원회( 임미화 교수, 전주대) ▷주택정비연구위원회(전성제 박사, 국토연구원) ▷시장분석위원회(김정섭 교수, UNIST) 등이 참여한다. 또한 ▷주택정책·제도연구회(연구회장 이용만 교수, 연구부회장 김덕례 박사, 연구실장 방송희 박사) ▷해외저명학자위원회(이관옥 교수,싱가폴국립대)를 비롯해 ▷주택 연구방법론 위원회(윤참나 교수, 서울대) ▷주택통계위원회(이규태 박사, 한국부동산원) ▷주택공시·세제위원회(박성규 박사, 한국부동산연구원) ▷남북한 주택연구위원회(김수한 박사, 헤럴드경제) ▷회원관리 및 재정관리 위원회(성은영 교수, 목포대) 등 다수의 신규 위원회를 신설해 연구와 정책 대응의 폭을 넓혔다. 서정은 기자