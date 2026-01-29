지난해 누적 315만 8598대 인구대비 車 보유 ‘전국 최저’ ‘전기차’ 사상 첫 10만대 돌파

2025년 서울시 자동차 누적 등록대수가 전국 시도 중 유일하게 3년 연속 감소했다. 반면 친환경 자동차는 지속 증가하는 추세를 보였다. 등록 차량 4대 중 1대는 외국산으로 나타났다.

서울시는 지난해 자동차 등록대수가 315만8598대로 전년 대비 1만8335대(0.58%) 감소했으며, 전국 등록대수는 2651만4873대로 21만6954대(0.82%) 증가했다고 29일 밝혔다. 전국 자동차 등록비율은 ▷경기도(25.33%) ▷서울시(11.91%) ▷경상남도(7.59%) ▷인천시(6.63%) ▷부산시(5.95%) 등의 순이었다.

다양한 친환경 정책과 대중교통 편리성 증대로 인해 인구 대비 자동차 보유대수는 서울시가 전국 최저를 기록했다. 전국 평균은 1.93명 당 1대였으며 ▷서울시(2.94명 당 1대) ▷부산시(2.05명 당 1대) ▷경기도(2.04명 당 1대) ▷대전시(1.93명 당 1대) ▷세종시(1.91명 당 1대) 순으로 대중교통 편의성이 높은 지역의 자동차 보유대수가 전반적으로 낮게 나타났다.

자치구별로는 강남구가 25만1807대로 가장 많았으며, 상위 5개 구(강남·송파·강서·서초·강동)가 서울 전체의 32.94%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 자동차 보유대수가 가장 많은 자치구는 강남구(2.21명 당 1대), 가장 적은 자치구는 관악구(4.12명 당 1대)인 것으로 분석됐다.

한편 친환경 자동차(수소·전기·하이브리드) 등록대수는 42만4568대로 전년 대비 7만4429대(21.26%) 증가했으며, 특히 전기차는 10만대를 돌파했다. 친환경 자동차 등록비율은 ▷하이브리드(75.32%) ▷전기(23.87%) ▷수소(0.81%) 순이었다.

친환경 자동차는 누적 보급 규모가 커지면서 고성장기 이후 성숙 국면에 접어들고 있으며, 경유차는 매년 빠르게 감소하고 있어 친환경 자동차가 자동차 수요 변화를 주도하는 것으로 확인됐다.

한편 서울시 등록차량 중 외국산 차량은 매년 증가하는 추세로 전체 자동차 수 대비 22.58%(71만3108대)를 차지했다. 외국산 승용차 비율은 전체 승용차의 25.31%로 승용차 4대 중 1대는 외국산 차량으로 나타났다.

성별 자동차 등록비율은 남성 63.19%, 여성 23.04%로 남성의 등록대수는 2023년 이후 감소하는 반면 여성의 등록대수는 매년 꾸준히 증가하고 있다. 나이별로는 50대까지 전년 대비 등록대수가 감소했지만, 60대 이상은 전년 대비 증가했다. 특히 40대는 2021년 대비 4.34% 감소했고, 70대는 2021년 대비 18.01%로 가장 많이 증가했다.

여장권 서울시 교통실장은 “지속적인 친환경차 보급 증가, 고령 운전자 증가 등 인구·사회적 요인에 따른 자동차 수요 관리 정책이 필요하다”며 “자동차 수요관리, 대중교통 강화, 친환경 인프라 확충 등 교통안전 대책을 강화하고 변화하는 수요에 신속히 대응해 나가겠다”고 말했다. 손인규 기자