2월7일 오후 2시 노원구민의전당에서 출판기념회 개최 ‘힐링’과 ‘문화’로 채운 오늘, ‘S-DBC’로 완성할 내일까지… ‘노원 대전환’의 드라마 담아 오 구청장“행정은 숲을 닮아야 한다” 강조… 구민 향해 “숲이 되어주어 감사하다” 인사 전해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 서울 노원구청장이 민선 7기와 8기, 8년의 치열했던 구정 현장을 기록한 저서 ‘모든 것은 숲으로부터 온다’를 출간, 오는2월7일 출판기념회를 갖는다.

이번 저서는 단순한 자서전이 아니라, ‘베드타운’으로 불리던 노원을 ‘힐링·문화·미래도시’로 탈바꿈시키기 위해 쉼 없이 달려온 오 구청장의 행정 철학인 동시에 ‘노원 발전 보고서’의 성격을 띤다.

책 제목인 ‘모든 것은 숲으로부터 온다’는 서울 최초의 도심형 자연휴양림인 ‘수락산 자연휴양림(수락휴)’ 조성 과정에서 탄생한 문장이다. 이는 “도시의 경쟁력은 자연과 사람에게서 나온다”는 오 구청장의 핵심 가치를 상징한다. 출판사 ㈜말과글컨설팅 측은 “숲이 모든 생명을 차별 없이 품어주듯 노원구민 모두를 포용하는 따뜻한 행정을 펼치겠다는 저자의 의지가 담긴 제목”이라고 설명했다.

책은 총5개의 장으로 구성되어 노원의 과거, 현재, 미래를 입체적으로 조명한다. ▲S-DBC(서울-디지털바이오시티)와 광운대역세권 개발 등 노원의100년 먹거리를 다룬 ‘노원은 지금 내일을 짓는 중(미래)’을 시작으로 ▲수락산·불암산과 경춘선숲길의 변화를 담은 ‘초록이 말을 거는 도시(힐링)’▲촘촘한 그물망 복지를 기록한 ‘도시의 온도는 사람에게서 시작된다(복지)’▲일상 속 문화를 그려낸 ‘발길 닿는 곳마다 문화가 숨 쉰다(문화)’▲안전하고 쾌적한 도시를 위한 ‘함께 만든 도시, 함께 살아갈 당신에게(안전)’ 등 분야별 성과와 비하인드 스토리를 생생하게 엮었다.

오승록 구청장은 “이 책은 베드타운의 운명을 뒤집고 노원의 새로운 내일을 만들기 위해 포기할 수 없었던 치열한 시간들의 기록”이라며 “노원을 사랑하고, 노원의 미래를 함께 고민하는 모든 분들과 머리를 맞대고 토론할 수 있는 ‘길잡이’가 되길 바라는 마음으로 집필했다”고 출간 소회를 밝혔다.

특히 오 구청장은 서문의 마지막 인사를 통해 이 모든 성과가 48만 구민과 함께 만든 ‘합작품’임을 강조했다. 그는 “저와 함께 ‘숲이 되는 꿈’을 꾸어주셔서, 저와 함께 ‘노원이라는 아름다운 숲’을 이뤄주셔서 진심으로 고맙습니다”며 구민들을 향한 각별한 애정과 감사의 마음을 전했다.

국회 보좌관을 지낸 후 참여정부 청와대 행정관과 제8·9대 서울시의원을 거쳐 민선 7·8기 노원구청장을 역임하고 있는 오 구청장은 특유의 ‘현장 행정’과 ‘디테일’로 노원의 지도를 바꿨다는 평가를 받는다. 특히 지난 민선 7기 임기 종료 시점에도 이례적으로 자서전을 내지 않고 업무에 매진했던 만큼, 8년 만에 나오는 이번 저서에 지역 정가와 구민들의 관심이 집중되고 있다.

출판기념회는 2월7일 오후 2시 노원구민의전당 대강당에서 열리며, 오후1시부터 저자와의 만남이 진행될 예정이다.