[헤럴드경제=장연주 기자] 현직교사이자 EBS 강사로 활약중인 윤혜정이 연봉 100배를 제안한 사교육을 거절했다고 밝혀 눈길을 끈다.

28일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서는 19년 연속 EBS 대표 국어 일타강사로 활약하고 있는 윤혜정이 출연해 이야기를 나눴다.

이날 MC 유재석은 “연봉의 100배 스카우트 제의를 받으셨다던데”라고 물었고, 윤혜정은 “제가 평상시에 생각하지 못한 좋은 조건들을 말씀해 주셨는데 일단 제가 학교 교사이고, 사교육으로 갈 생각이 전혀 없으니까 ‘아예 생각 없습니다’라고 말씀드렸다”고 답했다.

그러면서 “나중에 생각해보니 제시하신 계약금이 제 연봉의 100배더라”며 “‘내가 큰 걸 거절했구나’라는 생각이 들긴했다”고 덧붙였다.

윤혜정은 큰 금액에 흔들리거나 후회하지 않았냐는 질문에 “신기하게 별로 안 흔들린다. 사실 2024년에에 강일고로 전근을 갔다. 제가 가니까 저희 반 애들은 신기한 거다. 화면에서 보던 사람이 담임이 됐으니까”라며 “아이들이 ‘왜 사교육 안 가셨냐’고 하길래 ‘너희 담임 되려고 안갔다. 선생님이 얼마를 포기하고 여기 있는데 졸아?’하면 열심히 듣더라”라고 말했다.

그는 현직 교사이자 EBS 강사로서의 삶에 대해서도 언급했다.

윤혜정은 “EBS 강사는 거의 대부분 현직 선생님들이 하신다. 7시에 학교에 출근해서 수업자료를 준비하고 1교시부터 7교시까지 수업을 진행한다”며 “정규수업이 4시에 끝나면 그 이후에도 해야 할 일이 많다. 그 이후의 시간을 쪼개서 강의를 준비하고 촬영한다”고 설명했다.

이어 “일주일에 2~3번 EBS 강의를 촬영하는데 하루에 70~80분 강의를 4개 촬영한다. 러닝 타임도 길지만 강의 준비시간이 길다”며 “제가 또 두 아이의 엄마기도 하다. 많은 역할이 생기다 보니 잠을 줄이는 수밖에 없다. 그래서 일주일 중에 금요일 하루만 잤던 것 같다”고 놀라게 했다.

한편, 1980년생인 윤혜정은 성균관대학교를 졸업하고 학원 국어강사를 거쳐 2004년부터 공립학교 국어교사 생활을 시작했다. 지난 2007년부터 EBS 강의를 시작했으며, 누적 수강생 250만명, 누적 조회수 1억뷰를 보유하고 있다.