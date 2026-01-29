새벽 1시쯤 대구 달성군 노래방서 잡혀 보이스피싱 모집책 역할 혐의 수사대상

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경찰 검거 과정에서 감시가 소홀한 틈을 타 수갑을 찬 채 도주했던 40대 사기 혐의 피의자가 12시간여 만에 붙잡혔다.

29일 대구경찰청에 따르면 이날 0시55분쯤 대구 달성군 한 노래방에서 보이스피싱 관련 범죄에 연루 된 피의자 A씨를 다시 붙잡았다.

A씨는 전날 낮 12시50분쯤 경찰이 급습한 남구 한 주택에서 체포됐지만, 경찰이 집 안에서 범죄 증거물을 수색하는 사이 수갑을 찬 채 달아났다.

A씨는 보이스피싱 범죄에 사용하는 통장을 구하는 모집책 역할을 한 혐의로 경찰 수사선상에 올랐다. 당시 경찰은 대구 각지에서 A씨와 같은 통장 모집책 4∼5명을 동시에 검거하는 작전을 펼치던 중이었다.

피의자가 달아난 돌발 상황을 맞은 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 도주로를 파악하고 형사기동대 직원과 일선 형사 등 경력 100여명을 투입해 추적을 벌였다.

A씨는 양손에 채워졌던 수갑을 푼 채 도망 다녔던 것으로 알려졌다.

대구경찰청 관계자는 “감찰 등 방법으로 피의자 도주 경위 등을 조사할 예정”이라며 “검거된 A씨를 상대로 한 보이스피싱 관련 범죄 수사도 이어갈 것”이라고 밝혔다.