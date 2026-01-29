[헤럴드경제=이원율 기자]일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 자신이 세운 뇌 신경과학 스타트업 뉴럴링크가 완전히 시각을 잃은 장애인이 앞을 볼 수 있게 해주는 기술을 준비 중이라고 예고했다.

28일(현지시간) 머스크 CEO는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에서 “우리는 첫 맹시(盲視) 증강 기술을 준비했으며, 규제 승인을 기다리고 있다”고 밝혔다.

머스크 CEO는 이 기술에 대해 “완전히 시력을 상실한 사람도 처음에는 낮은 해상도, 시간이 흐르면 고해상도로 볼 수 있게 해주는 것”이라고 했다.

그는 “뉴럴링크의 다음 세대 인공두뇌학(사이버네틱) 증강 기술은 올해 말 3배 성능으로 선보일 계획”이라고 했다.

뉴럴링크는 지난 2024년 사지마비 환자 놀런드 아르보의 두뇌에 처음으로 컴퓨터 인터페이스 칩(BCI)을 이식하고 2년이 되는 이날 BCI칩 임상시험 참가자가 21명까지 늘었다고 했다.

지난해 9월 12명이었던 참가자 수가 4개월 만에 9명 더 늘어난 것이다.

뉴럴링크는 “지난 2년간 참가자들은 생각만으로 컴퓨터 커서를 제어해 웹을 탐색하고 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올리거나 비디오 게임을 즐기고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “임상 시험 목표는 다양한 환경에서 데이터를 통해 기기 성능을 확인하고 참가자 경험을 향상하는 것”이라며 “현재 기록하고 있는 부작용 ’제로‘ 기록을 이어 나가고자 한다”고 강조했다.

뉴럴링크가 개발한 ‘텔레파시’는 동전 크기 칩을 두뇌에 심고 미세한 전극을 뇌에 연결해 뇌파를 컴퓨터 신호로 바꾸는 장치다.

앞서 머스크 CEO는 올해부터 BCI를 양산할 것이라고 말한 바 있다.

아울러 뉴럴링크는 BCI 이식 수술의 전 과정을 자동화하는 시스템도 구축할 것이라고 했다.

뉴럴링크는 최근 6억5000만달러(약 9400억원)의 투자 유치에도 성공했다.