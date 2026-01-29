[헤럴드경제=조용직 기자] 2026시즌을 맞이해 KLPGA투어의 대표 얼굴인 KLPGA 홍보모델 12인도 해외 전지훈련으로 분주하다.

KLPGA는 매해 12월 이듬해 공식 홍모모델 12인을 선발하고 있다. 성적, 역대 기록, 온라인 팬 투표 결과 등을 고려해 심사하므로 기량과 인기를 고루 갖춘, 말 그대로 간판급 선수라 할 수 있다. 올시즌을 책임지는 제18대 모델은 김민솔, 박결, 박민지, 박현경, 박혜준, 배소현, 유현조, 이가영, 이세희, 이율린, 임희정, 홍정민(이상 가나다순)이다.

KLPGA는 29일 해외 곳곳에서 훈련하며 한층 더 성장할 것으로 기대되는 이들의 근황과 이야기를 모아 소개했다.

▶아랍에미리트에서 구슬땀 흘리는 유현조 “목표는 다승왕”

2025 위메이드 대상의 유현조(21·롯데)는 아랍에미리트 두바이에서 2026시즌 준비에 박차를 가하고 있다. 유현조는 “지난 시즌 대상 수상에 가장 크게 기여한 체력과 쇼트게임을 한층 더 강화하기 위해서 집중적으로 훈련하고 있다”면서 “특히 올해는 KLPGA투어뿐만 아니라 해외 대회도 출전할 계획이어서 체력이 더 중요할 것 같다”고 전했다.

유현조의 이번 시즌 목표는 다승왕 타이틀 쟁취다. 그는 “신인상에 이어 대상까지 받으며 지난 시즌까지 정말 잘 해내고 있지만 조금 아쉬운 점이 있다면 우승 횟수다. 2026시즌에는 다승을 해서 단독으로 다승왕에 오르고 싶다”고 밝혔다.

▶홍정민, 박현경, 배소현은 포르투갈서 담금질

2025 KLPGA 정규투어 상금왕과 공동 다승왕에 오르며 절정의 기량을 뽐낸 홍정민(24·한국토지신탁)은 올해도 포르투갈에서 담금질을 시작했다. 5년 연속 같은 곳을 선택한 홍정민은 “이번 전지훈련에서는 시즌 끝까지 좋은 성적을 유지하고 특히 최종라운드 승부처에서 집중력을 잃으며 판단력이 흔들리지 않도록 체력 훈련 비중을 80%까지 높여서 진행중”이라고 전했다.

홍정민은 “지난 시즌 아쉬웠던 페어웨이 안착률을 높이기 위해서 드라이브 샷 훈련에도 집중하고 있는 만큼 2026시즌에도 좋은 모습을 보여드리겠다”고 각오를 밝혔다.

지난해 나란히 1승씩을 거둔 박현경(26·메디힐)과 배소현(33·메디힐)도 쾌적한 환경을 갖춘 포르투갈에 전지훈련 캠프를 함께 차렸다. 박현경은 “이번 전지훈련에서는 아이언 샷을 집중적으로 보완하며 내 장점을 극대화할 계획”이라며 “경기 흐름에 많은 영향을 주기 때문에 퍼트 성공률을 높이기 위해서도 훈련을 많이 하고 있다”고 말했다.

박현경의 2026시즌 목표는 KLPGA 대상이다. 그는 “올 한 해도 꾸준한 활약을 펼치며 최정상의 위치까지 오르고 싶다”며 “해마다 도전하고 있지만 올해는 통산 10승을 달성하며 대상까지 꼭 차지하고 싶다”고 의지를 불태웠다.

유럽에서는 처음 전지훈련을 진행하는 배소현은 “지난 시즌 최종라운드에서 결정력이 부족했다고 느꼈는데, 퍼트에서 기복이 있었고 티샷에서도 불안한 장면이 다소 많았다”고 돌아보고 “이 부분을 이번 훈련에서 보완하고 싶다. 또한 쇼트게임도 중점적으로 연습하며 다양한 상황에서 잘 대처할 수 있도록 훈련하고 있다”고 밝혔다.

재작년 3승, 지난해 1승을 달성했던 배소현은 “2026시즌 가장 큰 목표는 메이저 대회 우승이고 더불어 올 시즌에는 다시 다승에도 도전하고 싶다”고 전했다.

▲온화한 뉴질랜드 기후 속 집중 훈련 신예 김민솔

따뜻한 기후인 남반구에서 구슬땀을 흘리고 있는 선수도 눈에 띈다. 지난 시즌 KLPGA 정규투어에서 2승, 드림투어에서 4승을 휩쓸며 차세대 스타로 자리매김한 김민솔(20·두산건설 위브)은 2년 연속 뉴질랜드에서 시즌을 준비하고 있다.

김민솔은 ”지난해 좋은 환경에서 훈련한 덕분에 뛰어난 성적을 거두었던 것 같아서 올해도 다시 찾았다”면서 “첫 시즌을 치르며 비거리가 길수록 더 많은 기회를 얻는다고 느껴서, 이번 전지훈련에서는 비거리 향상에 집중하고 있다. 이곳은 해가 늦게 지기 때문에 마음껏 훈련하고 있다”고 덧붙였다.

2026시즌 신인상에 도전하는 김민솔은 “지난해 2승을 기록하며 정말 행복한 시즌을 보냈다. 올해는 지난 시즌보다 1승을 추가한 3승을 달성해 좀 더 성장한 모습을 보여주고 싶다.”고 열정을 드러냈다.

▲태국 더위 속 여름 적응력 높이는 이율린

지난해 생애 첫 우승을 차지한 이율린(24·두산건설 위브)이 선택한 전지훈련지는 태국이다. 이율린은 “더운 날씨에 잘 적응해 다가올 시즌에는 여름에도 좋은 성적을 얻기 위해서 태국으로 정했다”면서 “지난 시즌에 우승하면서 퍼트의 중요성을 다시 한번 느꼈다. 그래서 이번 전지훈련에서는 퍼트 훈련을 집중적으로 하고 있고 그린 적중률도 보완이 필요해 연습량을 늘리고 있다”고 전했다.

이어 이율린은 “우승을 경험해보니 정말 행복했다. 우승은 할 때마다 기쁠 것 같아서 올 시즌에는 다승을 꼭 해보고 싶다”면서 “운이 좋게도 전지훈련을 진행하고 있는 태국에서 2026시즌 개막전인 ‘리쥬란 챔피언십’이 열린다. 열심히 훈련하고 있는 만큼 잘 준비해서 올 시즌 첫 승에 도전하겠다”고 각오를 밝혔다.

한편, 2026 KLPGA 정규투어 개막전인 ‘리쥬란 챔피언십’은 오는 3월 12일부터 나흘간 태국 촌부리에 위치한 아마타스프링 컨트리클럽에서 총상금 12억원(우승상금 2억1600만 원)을 놓고 개최된다.