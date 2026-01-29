[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 배두나가 세계 3대 영화제 중 하나인 제76회 베를린국제영화제에 심사위원으로 나선다.

28일(현지시간) 베를린 국제영화제 조직위원회에 따르면 배두나는 영화감독 레이널도 마커스 그린(미국), 민 바하두르 밤(네팔) 등과 함께 최우수 작품상인 황금곰상을 비롯한 경쟁 부문 수상작을 선정한다. 심사위원장은 독일 감독 빔 벤더스다.

영화제 측은 배두나에 대해 “대한민국을 대표하는 배우로, 워쇼스키 자매 감독의 ‘클라우드 아틀라스’와 ‘주피터 어센딩’, 넷플릭스 드라마 ‘센스8’을 통해 국제적인 명성도 쌓았다”고 소개했다.

한국 영화계에서는 배우 이영애(2006년), 감독 봉준호(2015년)가 영화제 심사위원을 맡은 바 있다.

다음 달 12일 부터 22일까지 열리는 베를린영화제에서는 쥘리에트 비노슈 주연의 ‘퀸 앳 시’(랜스 해머 연출) 등 22편이 황금곰상을 다툰다.

한국 영화로는 홍상수 감독의 ‘그녀가 돌아온 날’이 파노라마 부문, 정지영 감독의 ‘내 이름은’이 포럼 부문에서 상영된다. 유재인 감독의 장편 데뷔작 ‘지우러 가는 길’은 성장영화를 소개하는 제너레이션 14플러스 부문에 초청됐다.

한편, 제76회 베를린 국제영화제는 2월 12일부터 22일까지 독일 베를린에서 개최된다.