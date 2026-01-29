10년 이상 기부 활동…누적 5억 원 돌파

[헤럴드경제=강문규 기자] 쿠쿠가 새해를 맞아 지역사회와 상생하는 나눔 경영 실천을 위해 사랑의열매 사회복지공동모금회에 ‘2026년 희망나눔 이웃돕기’ 성금 5000만 원을 기탁했다고 29일 밝혔다.

쿠쿠는 KBS를 통해 복지 사각지대에 놓인 저소득층을 지원하고자 마련한 기부금을 사랑의열매 사회복지공동모금회에 28일 전달했다. 이번 성금은 쿠쿠 사회복지재단을 비롯해 쿠쿠홀딩스, 쿠쿠전자, 쿠쿠홈시스 임직원이 뜻을 모아 조성한 것으로, 기업과 구성원이 함께하는 사회공헌의 의미를 더했다는 게 쿠쿠의 설명이다.

기부금은 저소득층 및 취약계층을 위한 사회복지 서비스 지원 사업에 활용될 예정이다. 쿠쿠는 10년 넘게 기부를 이어오며 누적 기부금 5억 원을 기록, 지속가능한 나눔 문화와 사회 공헌을 꾸준히 실천하고 있다.

쿠쿠는 ESG 경영의 일환으로, 기업의 이익을 사회에 환원하는 나눔 철학을 바탕으로 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 2007년 설립된 ‘쿠쿠사회복지재단’을 중심으로 결식아동, 다문화가정, 독거노인 등 도움이 필요한 이웃을 위한 맞춤형 지원을 이어가는 한편, 본사와 주요 생산거점이 위치한 양산시와 시흥시 등 지역사회와 긴밀히 협력하며 압력밥솥, 정수기, 공기청정기 등 주방·생활가전을 기부하는 지역 밀착형 나눔 활동도 지속하고 있다.

아울러 쿠쿠는 산불과 집중호우 등 각종 자연재해로 피해를 입은 이재민을 위한 긴급 지원에도 힘쓰고 있다. 지난해에는 특별재난지역으로 지정된 8개 산불 피해 지역에 약 1억 5천만 원 상당의 밥솥 950여 대를, 집중호우 피해 주민에게는 5500만 원 규모의 전기압력밥솥 200여 대를 전달하며 실질적인 복지 지원에 기여했다.

쿠쿠 관계자는 “우리 주변의 소외된 이웃들에게 실질적이고 지속적인 지원을 전하는 것이야말로 기업의 사회적 책임을 실현하는 길이라 생각한다”며, “앞으로도 ESG 가치 실현과 지속가능한 나눔 활동을 통해 사회적 가치를 창출하는 기업으로서 역할을 다하겠다”고 밝혔다.