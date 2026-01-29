상용인공지능소프트웨어협회와 협약 공공·기관금융 AX 지원·협력 본격화

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 29일 한국상용인공지능소프트웨어협회와 ‘인공지능(AI) 확산 및 금융·산업 협력 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 공공 및 기관금융 분야에서 AI·소프트웨어(SW) 기술 활용을 확대하고 금융과 기술을 연계한 협력 체계를 구축해 디지털·인공지능 전환을 더욱 효율적으로 추진하기 위해 마련됐다.

양 기관은 ▷공공기관 대상 AI 기반 금융·행정 융합 서비스 공동 개발 ▷금융·행정 연계 디지털·인공지능 전환 가속화 ▷데이터 분석·자동화·보안 등 핵심 기술 분야 협력을 추진할 계획이다. 이를 통해 공공·기관금융 전반의 업무 효율성과 서비스 품질을 높이는 AI 기반 운영 환경을 구축하는 게 목표다.

협회는 AI·SW 기술 동향과 회원사 네트워크를 기반으로 기술 자문과 참여 기업 매칭을 지원하고 우리은행은 기관금융 고객 네트워크와 금융 전문성을 활용해 AI 기반 금융 서비스 기획과 실무 협력을 담당한다.

양 기관은 향후 공공기관과 지방자치단체, 교육기관 등을 대상으로 한 다양한 공동 프로젝트에도 참여할 방침이다.

조세형 우리은행 기관그룹 부행장은 “이번 협업을 통해 공공·금융 분야 디지털 혁신을 한층 속도감 있게 추진할 수 있게 됐다”며 “우수한 AI·SW 기술력과 은행의 금융 인프라를 결합해 고객에게 편리하고 스마트한 금융 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.