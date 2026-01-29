- 대전보건환경연구원 위생용품 314건 안전성 검사 완료, ‘적합’ 판정

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전보건환경연구원은 시민들이 일상생활에서 사용하는 위생용품의 안전성 확보를 위해 위생용품 안전성 검사를 실시한 결과, 검사 대상 총 314건 모두 기준･규격에 적합한 것으로 확인됐다.

이번 검사는 위생용품 관리법에 따라 관내 유통 중인 위생용품을 대상으로 진행됐으며, 시민 생활과 밀접한 위생용품과 인체에 직접 사용하는 품목을 중심으로 실시했다.

검사 대상은 안전 취약계층의 사용 빈도가 높은 ▷기저귀 63건을 비롯해 ▷화장지 52건 ▷세척제 41건 ▷컵·숟가락·젓가락 등 나들이용 품목 44건 ▷위생물수건 35건 ▷일회용 타올 27건 ▷면봉 17건 ▷설태 제거기 6건 ▷기타 위생용품 29건 등 총 314건이다.

검사 결과, 메탄올･중금속･포름알데히드 등 주요 검사 항목에서 모든 제품이 불검출 또는 기준 이내로 검출돼 적합한 것으로 나타났다. 이를 통해 시민 건강 보호를 위한 위생용품 관리가 기준에 맞게 이루어지고 있음을 확인했다.

연구원은 2026년에도 위생용품에 대한 지속적인 안전관리를 이어가는 한편, 지난 2025년부터 관리 품목으로 지정된 구강관리용품과 문신용 염료에 대한 검사 비중을 확대해 보다 선제적인 안전관리를 추진할 계획이다.

정태영 대전보건환경원구원장은 “위생용품은 시민의 일상과 밀접하게 연결된 만큼 철저한 안전관리가 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 위생용품 관리법에 근거한 지속적인 검사와 선제적 대응을 통해 시민 건강 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.