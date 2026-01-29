광음시네마 ‘원배틀’, ‘시라트’, ‘씨너스’ 국내 미개봉 ‘아르코’, ‘햄넷’ 최초 상영

[헤럴드경제=손미정 기자] 롯데시네마가 오는 2월 5일부터 3월 10일까지 올해의 주요 오스카 후보작들을 미리 만날 수 있는 ‘2026년 아카데미 기획전’을 연다.

이번 기획전에서 상영되는 작품은 ‘국보’, ‘그저 사고였을 뿐’, ‘리틀 아멜리’, ‘센티멘탈 밸류’, ‘시라트’, ‘씨너스: 죄인들’, ‘아르코’, ‘원 배틀 애프터 어나더’, ‘주토피아2’, ‘햄넷’ 등 총 10편이다.

먼저 ‘아르코’와 ‘햄넷’은 이번 기획전을 통해 국내 관객들에게 최초 공개된다. ‘아르코’는 안시국제애니메이션영화제 2관왕을 차지한 바 있고, ‘햄넷’은 이번 제98회 아카데미 시상식에서 주요 8개 부문 후보에 이름을 올리며 평단의 주목을 받고 있다.

음향특화관 ‘광음시네마’와 ‘광음LED’에서는 ‘원 배틀 애프터 어나더’, ‘시라트’, ‘씨너스: 죄인들’을 만나볼 수 있다.

롯데시네마는 기획전 개최를 기념해 올해 아카데미 수상작을 예측하는 이벤트를 진행한다. 주요 부문 수상자를 맞힌 관객 중 추첨을 통해 경품을 제공하며, 기획전 상영 일정 및 이벤트에 관한 자세한 내용은 롯데시네마 홈페이지 및 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

롯데시네마는 “이번 기획전은 아카데미 시상식에 앞서 관객들이 주목해야 할 후보작을 한눈에 만나볼 수 있도록 구성했다”라며 “작품성과 화제성을 겸비한 작품들을 극장의 큰 스크린과 완벽한 사운드를 통해 명작을 미리 만나보시길 바란다”라고 전했다.