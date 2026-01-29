인천시, 2024년 기준 청년·장애인 통계 공표 청년 고용률 69.2%·장애인 고용률 38.4%

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천지역 청년 및 장애인 고용률이 전국 평균을 각각 상회하는 것으로 나타났다.

29일 인천광역시가 인천시 누리집을 통해 공표한 2024년 기준 ‘인천광역시 청년통계’와 ‘인천광역시 장애인통계’ 결과에 따르면 인천시에 거주하는 18~39세 청년인구는 84만8502명으로 전년 대비 0.3%(2691명) 감소했다.

전체 인구 대비 청년 비중은 27.7%로 전국 17개 시·도 중 높은 수준을 유지하고 있다.

청년 가구는 25만5924가구로 전체 일반가구의 20.6%를 차지했다. 이 중 1인 가구 비중은 47.1%로 가장 높게 나타났다.

경제활동 측면에서는 청년층 고용 여건이 개선됐다. 2024년 하반기 기준 청년층 취업자는 56만3000명으로 전년 동기 대비 1만4000명 증가했다. 고용률은 69.2%로 전년보다 0.7%p 상승했다.

인천시 장애인 인구도 지속 증가하고 있다.

장애인 인구는 15민2707명으로 전체 인구의 5.1%를 차지했으며 전년 대비 925명 증가했다.

성별로는 남자가 59.3%, 여자가 40.7%다. 군·구별로는 부평구가 2만7395명으로 가장 많았고 장애인 비율은 강화군이 8.4%로 가장 높았다.

장애 정도별로는 장애 정도가 심한 장애인이 35.4%, 심하지 않은 장애인이 64.6%로 나타났다. 장애 유형별로는 신체적 장애가 87.1%로 큰 비중을 차지했다.

복지 분야에서는 국민기초생활보장 장애인 수급자가 3만9527명으로 전체 장애인 인구의 25.9%를 차지했다. 장애인연금 및 장애수당 수급자는 4만5496명으로 29.8% 수준으로 나타났다.

고용 부문 2024년 장애인 경제활동실태조사 결과, 인천시 장애인 취업자는 5만6899명이며 고용률은 38.4%로 전국 평균(33.8%) 보다 높은 수준을 기록했다.

또한 장애인 활동지원제도 수급자는 8743명으로 전년 대비 641명 증가해 돌봄과 자립 지원 수요가 지속적으로 확대되고 있는 것으로 나타났다.

송태진 시 정책기획관은 “청년과 장애인 통계는 인천시 주요 정책 대상 계층의 생활 실태를 객관적으로 파악할 수 있는 핵심 기초자료”라며 “앞으로도 지역 특성을 반영한 통계를 지속적으로 구축·발굴해 시민 체감형 정책 수립에 활용해 나가겠다”고 밝혔다.