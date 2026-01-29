운항·정비·훈련 전 분야 안전관리 제고 국적 항공사 중 가장 폭넓게 참여

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공은 세계 최대 항공기 제작사 보잉의 안전지원 프로그램 참여를 확대하며 안전운항 체계를 강화했다고 29일 밝혔다.

최근 마일스 브라운 보잉 글로벌 안전 관리국 총괄과 앤드류 굿살 보잉 아시아태평양 총괄 수석 기장이 티웨이항공 훈련센터를 방문해 운항본부 및 안전보안 부서와 프로그램 추진 현황을 점검하고, 실무 개선 사항을 논의했다.

티웨이항공은 보잉의 안전지원 프로그램 중 ▷필드 서비스 지원(FSR) ▷운항 안전 자문(FOR) ▷보잉 글로벌 서비스 훈련 지원 등 다양한 프로그램에 국내 항공사 중 가장 폭넓게 참여하며, 사전 예방 활동을 고도화하고 전사 안전관리 수준을 지속 높이고 있다.

정비 분야에서는 보잉 FSR 프로그램을 통해 현장 대응 역량과 정비 품질 표준을 강화하고 있다. 운항 분야에서는 FOR 프로그램을 통해 보잉과의 협력을 한층 강화하고, 보잉으로부터 맞춤형 자문을 지속 제공받아 실무 개선에 반영하고 있다. 이를 통해 데이터 기반 성과 모니터링과 규정 준수, 일관된 운항 수준을 높이고 있다. 또 FOR 프로그램은 티웨이항공이 운항 관련 이슈를 보잉에 공유하고 피드백을 전달할 수 있는 추가 채널로도 활용되고 있다.

조종사 훈련 분야에서는 역량 기반 훈련 및 평가(CBTA)를 도입해 운항·훈련 데이터를 기반으로 커리큘럼 개발에 반영하고, 상시 모니터링을 통해 훈련 효과를 지속 개선하고 있다.

티웨이항공은 운항·정비·훈련 전 과정에서 안전관리시스템(SMS)을 고도화하고 있으며, 보잉 안전지원 프로그램을 통한 지속적 피드백을 바탕으로 안전 성과와 운항 신뢰도도 지속 강화하고 있다.

하승홍 티웨이항공 운항담당 임원은 “보잉 안전지원 프로그램의 전문성과 현장 중심 인사이트를 토대로 예방 중심 안전관리 체계를 더욱 정교화해 나가겠다”며 “앞으로도 운항, 정비, 훈련 전 분야에서 안전 수준을 꾸준히 높여 승객이 안심하고 선택할 수 있는 항공사가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.