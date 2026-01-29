G마켓, ‘설 빅세일’ 모델로 H.O.T. 발탁… 명절 특가 유쾌하게 담아

[헤럴드경제=강승연 기자] G마켓이 그룹 H.O.T.를 광고 모델로 발탁하고, 내달 12일까지 진행하는 ‘2026 설 빅세일’ 홍보에 나선다고 29일 밝혔다.

광고 캠페인에는 데뷔 30주년을 맞은 H.O.T.의 멤버 문희준, 장우혁, 토니 안, 강타, 이재원 등 5인이 전원 출연한다. 완전체로는 25년 만의 외출이다.

28일 유튜브를 통해 공개한 티저 영상은 H.O.T.가 2000년도 예능 프로그램에서 최초로 관객 1만명 모집에 성공했던 ‘게릴라 콘서트’를 재현했다. 다섯명의 멤버는 무대에서 안대를 풀며 광고모델 확정을 확인하는 장면으로 웃음을 자아낸다.

본편 영상은 내달 1일 G마켓 공식 유튜브, 인스타그램을 통해 공개한다. H.O.T.의 역대 히트곡에 특가 상품을 담아 소개할 에정이다.

G마켓은 릴레이로 진행하는 광고 캠페인을 통해 매회 파격적인 모델과 콘셉트를 선보이며 화제를 모으고 있다. H.O.T.는 해당 광고 캠페인의 10번째 모델이다. 앞서 김경호, 박완규, 체리필터, 설운도, 환희, 민경훈, 김종서, 에일리, 자우림 등이 모델로 참여했다. 광고 캠페인의 누적 조회수는 1억5000뷰를 초과했다.

G마켓 관계자는 “팬들은 물론, G마켓 고객에게 H.O.T.의 색다른 모습을 통해 차별화된 혜택을 담은 강렬한 메시지를 전달할 수 있을 것”이라고 말했다.