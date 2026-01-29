[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 2045년 탄소중립 목표 달성과 친환경 교통체계 전환을 가속화하기 위해 전기자동차 민간보급사업을 추진한다.

인천시는 올해 전기자동차 총 9733대(상반기 6823대, 하반기 2910대)를 보급할 계획이다. 전년 대비 약 20% 확대됐다.

차종별 최대 보조금은 ▷전기승용차(중·대형) 754만원 ▷전기승합차(일반·대형) 9100만원 ▷전기승합차(어린이통학·대형) 1억4950만원 ▷전기화물차(대형) 7800만원이다.

주요 신규 지원 사항으로는 ▷대형·중형 전기화물차 및 소형 전기승합차 추가 지원 ▷보유 중인 내연기관차(하이브리드 제외)를 매각 또는 폐차 후 전기차로 전환할 경우 전환지원금 최대 130만원(국비 100만원, 시비 30만원) 추가 지원 ▷국비 추가보조금 대상 항목에 대해 시비 추가보조금(국비 30%) 연계 지원 등 지원 폭을 한층 확대했다.

신청 대상은 신청일 기준 30일 이상 인천시에 주소를 둔 만 18세 이상 시민과 개인·법인 사업자이다.

신청은 29일부터 11월 30일까지 ‘무공해차 통합누리집을 통해 가능하다. 단, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

한편, 지난해 말 기준 인천시 전기자동차 등록 대수는 2만9822대로 특·광역시 중 전기자동차 보급 대수가 가장 많은 수준이다.