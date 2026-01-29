씨엔시티에너지 구역전기사업소에 구축 정전 발생 시 설비 정보 파악해 대응

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 최근 자체 개발한 정전관리시스템(OMS)을 씨엔씨티에너지가 운영하는 대전시 유성구 학하지구 구역전기사업소에 성공적으로 구축했다고 29일 밝혔다.

이번에 적용된 OMS는 전력 설비 현황과 상태 등을 디지털화한 스마트 배전 운영 설루션이다. 민간기업이 독자 개발한 배전망 운영 설루션이 구역전기사업 현장에 상용화된 첫 사례다.

OMS는 정전 발생 시 신속하게 지역과 설비 정보를 파악해 대응할 수 있는 지능형 시스템이다. 단순한 정전 관리를 넘어 향후 배전망 내 모든 설비의 상태 및 이력을 디지털 기반으로 통합관리, 설비관리 효율성을 획기적으로 향상시킨다.

LS일렉트릭은 이번 OMS 실증을 통해 스마트 배전 설루션 신뢰성을 강화, 차세대 분산배전망 시장 공략을 위한 기술 개발을 본격화한다는 계획이다. 신재생에너지 발전 확대와 전력소비 효율화 트렌드 변화로 글로벌 분산배전망 시장은 크게 확대되고 있다. 글로벌 분산배전망 시장은 지난해 455억달러(65조원)에서 연평균 17.3% 성장, 2035년 2245억달러(3222조원)에 이를 것으로 예상된다.

LS일렉트릭 관계자는 “OMS는 구역전기사업소는 물론 대형 공장과 산업 인프라 등 다양한 분야에서 필수 설루션으로 각광받고 있다”며 “이미 여러 산업 현장에서 긍정적인 평가를 받고 있는 만큼 분산배전망의 안정성 향상은 물론 전력 시스템 AX(AI 전환)의 핵심 설루션으로서 차세대 배전 시장을 선도할 것”이라고 말했다.