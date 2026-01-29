50세 이상 1인 가구 기초생활수급자 대상으로 공공이 빈소 마련부터 장례 의식 절차를 종합 지원 장례주관자 없는 고위험 고립가구는 정기적 안부 확인 및 맞춤형 지원 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 홀로 죽음을 맞이하는 취약계층이 존엄하게 생을 마무리할 수 있도록 올해부터 ‘품위사(品位死) 지원사업’을 시작한다.

이 사업은 사전 장례 의사 확인부터 응급상황 대응, 사망 이후 공영장례까지 공공이 책임지는 통합 지원체계를 구축하는 것이 핵심이다.

가족이 없거나 사회적 관계가 단절된 취약계층을 위해 사전 돌봄부터 사후 절차를 단계별로 뒷받침하고 자기 결정권을 존중하며 장례 절차를 이행하는 순으로 이어진다.

보건복지부의 ‘2024년 고독사 발생 실태조사 결과’에 따르면 전체 고독사 중 62.9%가 50대와 60대에서 발생하는 것으로 나타났다.

이에 구는 관내 기초생활보장수급자 중 76%를 차지하는 1인 가구 가운데 고독사 위험이 큰 50세 이상을 대상으로 정했다. 동 복지플래너가 복지 상담을 하면서 사업을 안내하고 사전장례주관의향서 작성을 돕는다.

사전장례주관의향서는 장례주관자 지정 여부 결정과 사후 장례 절차에 대한 본인 의사를 담은 문서다. 구는 문서 작성을 통해 비상연락망을 확보하고 사망 후의 장례 방법과 선호도를 기록해 본인의 의사를 담은 장례 절차를 지원한다.

또한 작성자 중 장례주관자가 없는 고위험 고립가구를 중점 관리 대상으로 삼아 정기적으로 건강·생활 실태를 확인하며 맞춤형 지원을 강화한다. 통반장, 직능단체, 종교단체와도 협력해 사회적 관계망 형성을 돕고 고립감을 완화한다.

대상자가 사망하면 빈소 마련, 장례 의식 등의 애도 절차를 포함한 공영장례를 제공한다. 구는 공공이 고인의 빈소 마련부터 장례 의식 전반을 지원하는 공영장례가 무연고자만이 아닌, 비용 부담으로 장례식을 치르기 어려운 저소득 취약계층의 존엄을 지키는 행정서비스라는 인식 확산에도 나설 계획이다.

정문헌 구청장은 “고독사 위험이 큰 1인 가구를 위한 지원 시스템을 공고히 해 홀로 삶을 마감할지도 모른다는 불안감을 덜어주고, 누구나 존엄한 마지막을 맞이할 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.