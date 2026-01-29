대응성명 후 추가 언급 회피…이사직 유지 여부도 언급 삼가

[헤럴드경제=정목희 기자] 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 28일(현지시간) 자신을 향한 대배심 소환장 발부 등 도널드 트럼프 행정부의 압박과 관련해 추가적인 언급을 삼가며 신중한 태도를 유지했다.

파월 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 현행 3.50~3.75%로 동결한 뒤 열린 기자회견에서, 대배심 소환장 발부와 관련해 이례적으로 성명을 발표한 배경을 묻는 질문에 대해 “11일 발표한 성명을 참조해 달라”며 “그 이상 부연하거나 반복해 언급하지 않겠다”고 말했다.

소환장에 실제로 응했는지 여부에 대해서도 “드릴 말씀이 없다”며 답변을 피했다.

앞서 파월 의장은 지난 11일 공개 성명을 통해 연준 청사 건물 개보수 문제와 관련해 대배심 출석을 요구하는 소환장을 받았다고 밝히며, 이번 수사를 연준의 독립성에 대한 전례 없는 행정부의 위협이라고 규정했다.

파월 의장이 자신을 향한 트럼프 행정부의 압박을 공개적으로 비판한 것은 이번이 처음으로, 이를 계기로 파월 의장이 트럼프 대통령의 공격에 보다 강경한 기조로 돌아선 것 아니냐는 관측도 제기됐다.

다만 이날 기자회견에서 파월 의장은 향후 거취와 관련한 질문에도 신중한 태도를 유지했다. 그는 오는 5월 연준 의장 임기 종료 이후 연준 이사직의 잔여 임기를 계속 수행할지에 대한 질문에 대해 “그 사안에 대해 오늘 할 이야기는 없다”고 말했다.

파월 의장의 연준 의장 임기는 오는 5월 종료되지만, 연준 이사로서의 임기는 2028년 1월 31일까지다.

한편 파월 의장은 리사 쿡 연준 이사 해임 시도와 관련한 연방대법원 심리에 직접 참석한 배경에 대해서는 비교적 분명한 입장을 밝혔다. 그는 “이 사건은 아마도 연준 113년 역사상 가장 중요한 법적 사건일 것”이라며 “왜 참석하지 않았는지 설명하기가 더 어렵다고 생각했다”고 말했다.

스콧 베선트 미 재무부 장관이 파월 의장의 재판 참석을 공개적으로 비판한 데 대해서는 “다른 관료의 발언에 대해 언급하는 것은 적절하지 않다”며 평가를 피했다.