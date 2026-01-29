[헤럴드경제=김주리 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 30일부터 ‘근로자 휴가지원사업’에 참여할 기업을 모집한다고 28일 밝혔다.

이 사업은 근로자가 20만원을 적립하면 정부와 기업이 각 10만원을 추가해 국내 여행 경비로 모두 40만원을 사용할 수 있도록 지원하는 제도다.

전용 온라인몰 ‘휴가샵’에서 숙박과 교통, 여행패키지, 관광지 입장권 등 27만여 상품을 구매할 수 있다.

지원 대상은 중소기업, 소상공인, 비영리민간단체, 사회복지법인·시설 근로자 등 모두 10만명이다.

참여 기업에는 각종 정부 인증 신청 시 가점을 부여하고 실적 인정 혜택을 준다. 우수 참여기업으로 선정되면 정부 포상을 받을 수 있다.

관광공사 관계자는 “근로자 휴가지원사업에 지금까지 근로자 79만명과 기업 8만3천곳이 참여했고 여행 소비액은 2830억원에 이른다”며 “여행 트렌드를 반영한 프로모션을 더해, 근로자들이 부담 없이 국내 여행의 매력을 즐길 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.