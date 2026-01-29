자동차리콜센터서 리콜대상 여부 확인 가능

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 ㈜볼보자동차코리아, ㈜GS글로벌, ㈜재규어랜드로버코리아, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입·판매한 11개 차종 5만5178대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 29일 밝혔다.

볼보 XC60 등 7개 차종 5만434대는 비상자동제동장치 센서의 한계로 의도치 않은 자동 긴급 제동이 발생할 가능성으로 지난 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.

GS글로벌 T4K 1692대는 차량 제어장치 소프트웨어 오류로 인해 주차(P)단으로 변속 시 전자식 주차브레이크가 작동하지 않을 가능성으로 이날부터 시정조치를 진행한다.

재규어랜드로버 레인지로버 이보크 1416대는 조수석 에어백 조립 불량으로 인해 에어백 전개 시 에어백이 손상되어 탑승자가 상해를 입을 가능성으로 1월 23일부터 시정조치를 진행하고 있다.

포드 머스탱 1489대는 차체 제어장치 수분 유입으로 차폭등, 후미등 및 번호등이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합으로 지난 26일부터 시정조치를 진행하고 있고, 익스페디션 147대는 후방 카메라 내구성 부족으로 인해 후방 카메라가 정상 작동하지 않을 가능성으로 지난 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.

한편 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호 또는 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.