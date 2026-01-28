[헤럴드경제=이원율 기자]이명헌 순직해병 특별검사팀은 임성근 전 해병대 1사단장 위증 혐의 재판에 배우 박성웅 씨를 증인으로 불러 입장을 듣기로 했다.

박 씨는 임 전 사단장과 이종호 전 블랙펄인베스트의 친분을 뒷받침하는 핵심 진술을 제공한 인물이다.

28일 법조계에 따르면 특검팀은 이날 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사) 심리로 열린 임 전 사단장의 국회증언감정법상 위증 혐의 사건의 두 번째 공판준비기일에서 박 씨를 증인으로 신청했다.

재판부는 이를 받아들여 증인으로 채택했다.

공판준비기일은 정식 재판에 앞서 검찰과 피고인 측 의견을 듣고 입증 계획을 세우기 위해 진행된다.

피고인은 출석 의무가 없으나 임 전 사단장은 직접 출석했다.

박 씨는 지난해 9월 특검팀에서 참고인 신분으로 조사를 받으며 ‘2022년 서울 강남 모처에서 이 전 대표, 임 전 사단장 등과 밥을 먹었다’는 취지의 진술을 했다.

김건희 여사의 핵심 측근으로 거론되는 이 전 대표는 채해병 순직 책임론이 불거져 수사를 받게 될 상황에 놓인 임 전 사단장이 윗선에 구명 로비를 하기 위해 접촉했다는 의혹이 제기된 인물이다.

임 전 사단장과 이 전 대표는 서로 일면식도 없는 입장을 보여왔는데, 박 씨가 그에 반해 두 사람이 채상병 순직 사건 이전부터 친분을 이어왔다는 점을 시사한 것이다.

앞서 임 전 사단장은 지난해 10월 국회 법사위 국정감사에서 ‘배우 박성웅 씨가 임성근, 이종호 씨와 식사했다는 진술을 했다. 여기에 대해 답변해달라’, ‘목격자들은 전부 거짓말을 한 것인가’ 등 의원들 질의에 “이종호 씨를 만난 적이 없다. 만나지도 않았는데 어떻게 그 배우하고 제가 만날 수 있겠는가”라고 증언했다.

특검팀은 이 증언을 허위로 보고 위증 혐의로 지난해 11월 임 전 사단장을 재판에 넘겼다.

임 전 사단장은 지난 2024년 7월 국회 청문회에서 휴대전화 비밀번호를 알려줄 의사가 있는지 묻는 질의에 “기억하지 못한다”며 거짓으로 답한 혐의도 있다.

특검팀은 임 전 사단장이 지난해 10월 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 “기적적으로 비밀번호가 기억났다”며 특검팀에 비밀번호를 제공한 점에서 해당 진술도 허위로 봤다.

재판부는 이날로 준비기일을 마치고 오는 3월11일부터 본격 증인신문 절차에 들어간다고 했다.

박 씨에 대한 신문은 같은 달 25일 오전 10시에 이뤄진다.

형사소송법상 정당 사유 없이 소환에 응하지 않는 증인에 대해 법원은 구인장을 발부하고 500만원 이하 과태료를 부과할 수 있다.

한편 임 전 사단장은 2023년 7월19일 경북 예천군 수해 현장에서 순직한 채상병의 부대장으로, 해병대 수사단 초동 조사에서 혐의자로 적시됐다가 이른바 ‘VIP 격노’ 이후 혐의자에서 제외된 것으로 알려졌다.

특검은 이 전 대표를 그의 구명로비 통로로 의심하고 있는 것으로 알려졌다.