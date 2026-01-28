[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 시도당 공직선거후보자추천관리위원회(공관위)에 현역의원의 참여를 최대한 배제키로 했다.

민주당은 28일 비공개 최고위원회의를 열고 시도당 공관위에 현역 의원 및 지역위원장의 참여를 최대한 배제하고 외부 인사 중심으로 공관위를 구성키로 했다. 다만 경기도당 등 지역위의 숫자가 많은 지역은 일부 현역의원을 공관위에 포함하기로 했다.

박수현 수석대변인은 브리핑에서 “과거에는 시도당 공관위에 현역 의원을 포함한 지역위원장이 절반 이상이고, 나머지 외부 인사는 형식적인 수준에서 구성됐다”며 “민주당이 최근 국민께 걱정을 끼쳐드린 사안도 있지만, 이와 별개로 투명하고 공정하며 객관적인 공천을 위한 제도 개선”이라고 설명했다.

민주당을 탈당한 강선우 의원은 2020년 지방선거 때 김경 서울시의원으로부터 1억원을 수수했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사 중이다. 김 시의원은 당시 공천 부적격 사유인 다주택자에 해당했으나 단독 공천을 받은 바 있다.

최고위는 이날 ‘공직선거후보자 추천 운영 규칙’도 의결해 공관위 관련 회의 심사 자료 등을 4년간 보존하도록 했다.