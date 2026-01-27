‘AI랑 똑똑하게 공부하기’ ‘그래프로 배우는 세상 속 숨은 연결’ 두 강연으로 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 겨울방학을 맞아 홍릉에 자리한 고등과학원(KIAS)과 손잡고 ‘AI·수학 과학아카데미’를 연다.

아이 혼자 ‘학원’으로 향하는 대신, 부모와 함께 강연장을 찾아 같은 내용을 듣고 집으로 돌아가는 길에 자연스럽게 대화를 이어가게 하는 ‘가족 소통형’ 프로그램이다.

행사는 2월 5일 오후 3시부터 6시까지 고등과학원 1호관 김동명강의실에서 진행된다. 대상은 동대문구에 거주하는 초등학교 5·6학년 학생과 학부모 50쌍(총 100명)이다. 신청은 2월 2일까지 동대문구 누리집에서 선착순으로 받는다. 보호자는 1인만 동반할 수 있고, 행사 당일 주차 지원은 없어 대중교통 이용이 권장된다.

프로그램은 두 개의 강연으로 구성된다. 먼저 ‘AI랑 똑똑하게 공부하기’에서는 인공지능을 학습에 활용하는 방법을 학생 눈높이에 맞춰 소개한다. 이어지는 ‘그래프로 배우는 세상 속 숨은 연결 찾기’에서는 그래프를 통해 세상의 관계를 읽고 문제를 푸는 수학적 사고를 다룬다. 구는 “공교육 현장에서 AI 역량의 중요성이 커지는 흐름 속에서 기술을 ‘정답 생성기’가 아니라 ‘생각을 돕는 도구’로 이해하도록 돕는 데 초점을 뒀다”고 설명했다.

고등과학원은 1996년 설립된 기초과학 연구기관으로, 수학·물리 등 이론 중심 연구를 수행하며 홍릉 일대 연구 클러스터와도 맞닿아 있다. 동대문구는 이번 아카데미를 계기로 지역의 연구 인프라를 ‘먼 이야기’로 두지 않고 학생·가정이 일상에서 체감할 수 있는 과학문화 프로그램으로 연결해 나간다는 구상이다.

이필형 구청장은 “겨울방학은 아이들의 호기심이 가장 크게 자라는 시간”이라며 “가정이 함께 배우고 대화하는 경험이 아이들에게는 자신감이 되고, 부모에게는 ‘아이의 공부’를 새롭게 이해하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

행사 일정과 접수 방법 등 자세한 안내는 동대문구 누리집 공지에서 확인할 수 있다.