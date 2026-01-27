방사청 유용원 의원실 제출 자료 ‘웹 스캔’, AI 사용 보안 취약점 자동 발견 전체 사이버공격 비중 35%…두번째로 높아 대부분 北 소행 관측 “사이버 공격 지능화…대응 기반 마련해야”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 지난해 방위사업청을 대상으로 2000여건에 이르는 인공지능(AI) 해킹이 시도된 것으로 확인됐다. 전년 대비 770% 폭증한 수치다. AI 발전이 한 국가의 안보를 흔들 수 있는 방산 기술 탈취 가능성을 높이고 있는 것이다. 점차 AI를 활용한 사이버 공격이 보편화되는 모습이다.

27일 방위사업청이 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원에 제출한 자료에 따르면, 작년 1866건에 달하는 외부의 ‘웹취약점 스캔(이하 웹 스캔)’이 방위사업청을 대상으로 시도됐다.

웹 (취약점) 스캔이란, 말 그대로 AI 기술을 사용해 웹사이트나 웹서비스의 보안 취약점을 자동으로 찾아내 점검하는 작업을 가리킨다. 이 자체로는 해커가 노릴 만한 구멍이 있는지 미리 체크가 되는 일종의 ‘보안 건강검진’의 역할을 수행하지만, 기관 바깥에서 허가를 받지 않고 이뤄질 경우 빈틈을 노린 사이버 공격이 된다. 특히 방사청에 대한 웹 스캔은 국내 방산 기업들의 첨단 기술 유출로 이어질 수 있는 고위험도 해킹이다.

지난해 방사청에 대한 웹 스캔 시도는 재작년(214건)보다 무려 770% 폭증했다. 2021년 6건, 2022년 1건, 2023년에는 한 건도 발생되지 않았다가 2024년부터 크게 늘더니 작년에는 역대 최대 수준으로 늘어났다. AI 기술이 고도화되면서 웹 스캔 빈도도 폭발적으로 증가하고 있다.

웹 스캔은 방사청 대상 사이버 공격의 새 유형으로 사실상 자리를 잡은 모양새다. 지난해 방사청을 대상으로 시도된 사이버 공격은 총 5343건인데, 이중 34.9%가 웹 스캔이었다. ‘시스템 정보 수집’(3126건, 58.5%)에 이어 두번쨰로 많았다. 그 다음으론 ‘원격제어 시도’ 173건(3.2%), 데이터베이스(DB) 변조 시도‘ 66건(1.2%), ‘시스템 접속 시도’ 57건(1.0%), ‘관리자 권한 획득 시도’ 41건(0.7%) 등 순이다.

그간 방산 기술 탈취를 북한에서 꾸준히 시도해온 정황을 감안하면 웹 스캔 역시 북한이 주도하고 있을 가능성이 높다. 지난 2016년 대우조선해양(현 한화오션)은 두 차례에 걸쳐 잠수함 설계도 등 1~3급 군사기밀 60여건 내부 자료가 유출됐는데, 당시 국가정보연구원은 북한을 해킹 주체로 지목한 바 있다. 올해 들어서도 방사청은 방산 중소 협력업체를 대상으로 북한의 해킹 시도가 늘었다며 기술보호 교육을 확대했다.

현재까지 방사청에 대한 사이버 공격이 성공으로 이어지지 않고 있다. 방사청에 따르면 2021년부터 지난해까지 5년간 발생한 사이버 공격 시도는 총 2만3970건인데 이 중 실제 피해로 이어진 적은 없었다. 그럼에도 보안 체계를 더 강화해 만일의 사태에 철저히 대비해야 한다는 지적이 나온다.

유용원 의원은 “AI를 악용한 해킹 기술의 진화로 K-방산 핵심 기밀을 노리는 사이버 공격이 전례 없는 속도로 지능화하고 있다”며 “현재는 부처별로 정보 관리부터 사이버안보 대응 체계에 이르기까지 제각각 분리돼 있어 한계가 명확해, 법적 기반을 조속히 마련해야 한다”고 말했다.