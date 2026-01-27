[헤럴드경제=박세정 기자] “한 달에 5번만 출근, 세후 월급 2400만원”

직장인들에게 꿈같은 처우지만, 일할 사람을 찾기 힘들다. ‘응급의학과 전문의’ 얘기다. 응급의학과 전문의 부족 현상이 극심해지고 있다. 급기야 일급 480만원에 달하는 채용 공고에도 사람을 구하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

27일 대한응급의학회에 따르면 2026년도 응급의학과 전공의(레지던트) 지원 현황 결과 160명 정원에 106명이 지원하는데 그쳤다. 지원율은 66%다.

2022년(618명), 2023년(608명) 등으로 600명 선을 유지했지만, 지난해 325명으로 지원자가 반토막이 났다. 이어 올해는 더 감소해 지난해 3분의 1 수준에 그쳤다.

전임의 현황은 더욱 심각하다. 전국 수련병원을 대상으로 진행한 긴급 조사 결과, 조사에 응한 57개 병원 가운데 84%인 48개 병원이 신규 전임의 지원자가 ‘0명’이라고 답했다.

의료업계에선 응급의학과 의료진 부족 현상은 지역 종합병원에 직격탄이 되고 있다고 우려한다. 실제 부산의 경우, 응급의학과 전문의가 없는 종합병원이 4곳에 달한다.

특히 한 종합병원은 월 5일 근무, 세전 3400만원(세후 2400만원)의 파격적인 처우를 제시했지만 수개월째 적임자를 찾지 못하고 있는 것으로 전해진다. 일급으로 치면 480만원으로, 웬만한 직장인 월급에 달하는 처우지만 이마저도 지원자 찾기가 쉽지 않은 상황이다.

응급의학회는 이같은 전문의 부족 현상을 해결할 해법으로 산부인과와 소아청소년과에 지급하는 전임의 수련 보조수당을 응급의학과로 확대하는 방안을 제시했다. 또 중증 응급진료에 대한 의료사고 면책이 필요하다고 주장했다.

이외에도 권역·지역 개념을 넘어 질환과 기능 중심으로 의료기관 네트워크를 재편하는 ‘한국형 통합 응급의료체계’ 방식을 제안했다.